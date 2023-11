A Szomszédok egykori szereplője ritkán beszél a magánéletéről, de mivel egyre több volt a pletyka körülötte, néhány hónapja kivételt tett: elárulta, hogy 15 év után szakítottak a párjával. Ivancsics Ilona teljesen egyedül van a szakítása óta, a közös munka miatt futott zátonyra a kapcsolatuk.

"A színház is összekapcsolt minket, ettől bonyolultabb volt minden: a közös munka, az e miatti viták, hogy mindketten maximalisták vagyunk... Végül békében váltunk el, nem haragszunk egymásra. Azóta egyedül vagyok, ezt is meg kellett tanulni, az elengedést is. Hatvanéves koromig mindig volt valaki mellettem" – vallotta be Ivancsics Ilona a hot! magazinnak.

A színésznő elárulta azt is, hogy most egy-két személyes darabokat keres, de van közös produkciója Ábrahám Edittel, valamint Vincze Lillával is.