Úgy tűnik, az eljegyzés után jöhet a baba is. Legalábbis erre gyanakodnak Dobos Evelin rajongói. Szerintük a híresség és vőlegénye első közös gyermeküket várják, ugyanis Evelin legújabb fotója eléggé beszédes: a színésznő a pocakját fogja, ami úgy tűnik, mintha kerekedne is. Persze ez lehet, hogy csak a fények játéka, és a rajongók többet látnak bele, mint ami, de végülis az eljegyzésről szóló elméletük is bebizonyosodott...

A színésznő kezét Thaiföldön kérte meg az RTL producere, Kovács Dániel Richárd. Az úriember ismerős lehet sokaknak, ugyanis ő az, aki egykoron Nádai Anikó házastársa volt, s született is egy közös gyermekük, Patrik. Szerencsére a mozaikcsalád nagyon jól működik: Anikó és Evelin jó kapcsolatot ápolnak, illetve a színésznő megtalálta a közös hangot Patrikkal is. Azaz, ha esetleg beigazolódik a rajongók pletykája, hogy a szőke szépség babát vár, kijelenthetjük, hogy igazán jó helyre születne a kicsi.

Nem meglepő, hogy a kommentelők folyamatosan bombázzák őt a kérdésekkel: Babát vársz? Várandós vagy? Persze a színésznőtől válasz még nem érkezett, de ez nem tántorítja el a találgatók népes táborát.

December 10. körül volt a Sztárbox döntő, most január vége van. Terhesen biztos nem bokszolt volna, így ha azután esett teherbe, maximum pár hetes lenne a magzat, amiatt biztosan nem pózolna így...

– írta le véleményét valaki, míg más szerint simán lehet, hogy kisbabát vár Evelin.

„Szerintem a boksztól függetlenül is lehet várandós valaki. Simán lehet, hogy akkor még nem is tudta, hogy babát vár, ezért lépett a ringbe. Én úgy látom, kerekedik a pocak, de majd úgyis bejelenti, ha így van” – fogalmazott egy másik kommentelő - írja a Ripost.

A szóban forgó fotót IDE kattintva lehet megnézni!