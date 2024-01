G.w.M tavaly év vége felé nagyon ráijesztett családjára és rajongóira, ugyanis kórházba került, kiderült, hogy depressziója és egy másik betegsége indokolta az orvosi megfigyelést. A rapper elmondása szerint a belső fülében leállt az egyensúlyért felelős szerve, ezért folyamatos egyensúlyzavarral, szédüléssel, hányingerrel küzdött, ezért is kellett orvosa utasításaira lemondani a nagyobb koncertjeit.

A bal egyensúlyközpontom teljesen leállt, folyamatosan szédültem. Sokszor a telefonomra se tudtam ránézni, mert attól is hányinger jött rám.

Ez a betegség minden tervemet keresztül húzta... Egy kedves és hozzáértő professzor asszonyhoz kerültem, aki előírta, hogy pihennem kell, nem vállalhatok fellépéseket" - magyarázta a rapper, aki nehezen tartotta be az utasításokat, de utólag úgy érzi, hogy valóban szüksége volt a pihenőre, így aktívan alkotott otthon, új dalokat írt, mert új albummal szeretne jelentkezni hamarosan.

Sokan úgy gondolták, a rapper hazudik a betegségéről, ugyanis kisebb fellépéseket vállalt és sokat vezetett, ami nem szerencsés az ő állapotában, valójában ezeket a koncerteket sem tarthatta volna meg az orvos előírásai alapján.

Jobban vagyok, ezért is mertem bevállalni pár félórás fellépést, amiket egész jól le is tudtam hozni, mindig azt éreztem, hogy fellépésről fellépésre egyre magabiztosabb vagyok.

Még elég friss ez az egészségügyi probléma, és habár már azóta is volt már élő koncertre való felkérésem, mégis inkább a rövidebbeket vállalom szívesebben" - magyarázkodott Kulcsár Edina férje, aki nemcsak emiatt, hanem súlyos depressziója miatt is sokat küszködött, most elárulta, hogy valóban komoly magánéleti gondjai voltak.

"Egy művész karrierjében vannak mélységek és magasságok, de hiszem, hogy kellenek is ezek a hullámvölgyek. Akadtak magánéleti problémáim, amikről nem szeretnék beszélni, de nagyon megviselt, és mire sikerült összeszednem magam, jött a betegség, ami miatt még mélyebbre kerültem.

Most érzem azt, hogy sikerült ebből kijönnöm és készen állok a folytatásra" - fogalmazott a Blikknek sejtelmesen a rapper, aki elmondta, hogy nagyon sokat segített neki családja, barátai és felesége, Kulcsár Edina is, akire úgy érzi mindig számíthat, és csak ő tudja őt észhez téríteni, ha szükséges - idézi az Origo.