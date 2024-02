A halmozódás 26 hete tart, és a játék történetének második legmagasabb összegű jackpotja várja a játékosokat, hiszen a szombati sorsoláson már 5,6 milliárd forintot ér a telitalálatos. A kedvenc számaink megjátszásához még a lottózóig sem kell elmenni: az Okoslottó alkalmazásból vagy a szerencsejatek.hu oldalról is egyszerűen és könnyedén játékba lehet küldeni a kiválasztott számokat.

Nemcsak a hazai játékosokat, a határon túli szerencsevadászokat is csábítja már az Ötöslottó 67 éves történetének második legmagasabb főnyereménye. Az 5,6 milliárd forintos jackpot főként a keleti országhatár mentén található lottózókban indította be a lottóturizmust.

A román és ukrán határ mellett is érezhető a lottóturizmus fellendülése, ami mind a határon túli vásárlók számában, mind pedig a vásárlás összegében megmutatkozik. A határmenti értékesítők beszámolója szerint nemcsak többen ikszelnek az 5/90-es játékon, hanem több mezőn is tippelnek.

Illusztráció: Shutterstock

További érdekesség, hogy a visszatérő játékosok között azok, akik korábban jellemzően csak Eurojackpotot játszottak, most Ötöslottót is kitöltenek, de olyan is akad, aki áttért, és a nemzetközi lottójáték helyett csak az Ötöslottón keresi Fortuna kegyeit. A szerb határ mentén továbbra is jellemzően az állandó vásárlók teszik próbára szerencséjüket, Bácsalmás térségéből viszont azt is jelezték, hogy a megszokotthoz képest növekedés tapasztalható a külföldi vásárlók számában.

Kényelmesen, otthonról

A kedvenc számok megjátszásához viszont a lottózóig sem kell elmenni, hiszen a Szerencsejáték Zrt. megújult Okoslottó alkalmazásában könnyedén, a mobilegyenlegből vagy – online regisztrációval rendelkező játékosok– a belső egyenlegből is ikszelhetnek. Az alkalmazásban lehetőség van a kedvenc számok eltárolására és megjátszására, de aki Fortunára bízná magát, az a mobiltelefon megrázásával véletlenszerűen generált számokkal is részt vehet a számhúzáson. Az alkalmazás további előnye, hogy minden nyeremény esetén üzenetet küld a felhasználónak. Az 599.999 forint és az alatti mobil lottó nyeremények a bankszámlaszám megadását követően automatikusan átutalásra kerülnek, az ennél nagyobb összegű nyeremények esetén az alkalmazás tájékoztatást küld a teendőkről.

90 nap áll majd rendelkezésére a nyertesnek, hogy jelentkezzen nyereményéért, azt azonban fontos hangsúlyozni, hogy a jelentős összegű nyereményeket a Szerencsejáték Zrt. kizárólag átutalással teljesíti, a játékos által megadott, Magyarországon működő bank bankfiókjában nyitott, forint alapú lakossági bankszámlára (Eurojackpot esetében euró alapú lakossági deviza bankszámlára).

A nyertesnek először az úgynevezett nagynyertes-vonalon kell jelentkeznie, ahol a nemzeti lottótársaság feddhetetlen munkatársa meggyőződik arról, valóban a szerencsés van-e a vonal túlsó végén, ezután kerülhet sor a személyes találkozóra, majd a kifizetésre is - írja közleményében a Szerencsejáték Zrt. Kommunikáció