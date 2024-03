Galambos Boglárka mondhatni tökéletes nőnapon van túl, ugyanis az elmúlt időszakban nem csak a divattervező karrierje indult be, hanem még a szerelem is rátalált. Az ország trombitásának legidősebb gyermeke, Galambos Lajos lánya az elmúlt hetekben csupa olyan 24 órán át látható képet tett közzé Instagram-oldalán, melyek arra utalnak, foglalt a szíve - szúrta ki a Bors.

Eleinte teljesen titkolták az ismerkedést választottjával, csak bizonyos jeleket osztottak meg, de a minap kiderült, Lajcsi 25 éves lányának udvarlója egy igazi úriember.

Üzletember hódította Galambos Boglárka szívét

Bogi egy igazán csodás nő, sőt nagyon tehetséges is, udvarlója egy üzletember, aki ráadásul egy igazi úriember is, tehát nem véletlen a rengeteg kép a virágcsokrokról, amit a divattervező rendszeresen megoszt követőivel. A képek alapján múzeumba járnak együtt, romantikus vacsorákat ejtenek, sőt ami azt illeti, nőnap óta már fel is vállalják kapcsolatukat mindenki előtt. Az üzletember nem is akármilyen sorokat írt kedvesének.