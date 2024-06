A Palikék világa by Manna Ilyen az élet című műsorának legújabb vendége Erdélyi Mónika volt. A beszélgetés során szóba került a sokakat foglalkoztató kérdés, amióta nincs a tévé képernyőjén, vajon miből él. A hét évvel ezelőtt indított YouTube csatornájára ugyanis rengeteg utazós videót készít lányával. Emiatt pedig gyakran kapja meg a kérdést, miből telik rá, és manapság miből él.

Sokat pletykáltak róla, hogy egy gazdag, eltitkolt férfi állhat mögötte, de az utóbbi időben már nem igen beszél a magánélete ezen részéről, így erre sem reagált. Mónikát minden túlzás nélkül már lehet profi youtubernek nevezni, ezt pedig a a 428 ezres nagyságrendű követő szám igazolja.

Azonban tévesen gondolják, ha azt hiszi bárki is, hogy ezt életvitelszerűen csinálja, és nincs más anyagi bevétele. Bár nem szeret a piszkos anyagiakról beszélni, de most kivételt tett, és tisztázta ezt a kérdést is.

„Most is nagyon sokan megkérdezik, hogy mivel már nem tévézek, akkor most mi van? Hát semmi! Minden jó! Nem alakoskodom, nagyon szerettem tévézni, de soha nem a fő vagyis egyetlen csapásirány volt az életemben” – árulta el a Mónika Show egykori házigazdája.

Mellette mindig voltak vállalkozásaim, mint ahogy most is vannak.

– Az anyukám egy privát bankár. Akinél nem tudja jobban senki, hogy melyik sarok hova vág a pénzügyekben. A pénzemet mindig oda tette, ahova kell, mi köszönjük szépen, tök jól vagyunk. A megélhetésről ennyit, mert mindig azt kérdezik, hogy na és ti most miből éltek? Hát azért még nem megyünk kéregetni!” – osztotta meg a részleteket röviden és tömören Mónika.