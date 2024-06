– Gabit alapvetően azért „kövezik meg”, mert ő kifelé mindig családi idillt mutatott, de közben nem az volt. A párom – mai szóval élve – inf­luen­szer, tehát sokan követik az életét, emiatt a nyomás is nagyobb volt rajta, így egyértelmű, hogy nem beszélt a rosszról, mert csak a jót akarta megmutatni. A követők pedig ország-világ előtt megkövezték. Ilyet egy ember sem érdemel! Az is furcsa, amikor azt olvasom, hogy Gabi milyen konzervatív, azok pedig nem válhatnak el. A szerelmem most, mellettem tudja igazán megélni a konzervatív értékrendjét, ezt bátran kimondhatom.

A szüleim és én is azt az erkölcsi normát képviseljük, amiben Gabi is hisz

– tette hozzá Máté.

– Egyikünk sem volt már boldog a házasságban. Mi, mint szülők, mindig is Han­na­ró­za érdekeit helyeztük az első helyre, ezért örülök neki, hogy a volt férjem boldog párkapcsolatban él, hiszen ha ő boldog, én is az vagyok, emiatt pedig a kislányunk is az. Itt az a legfontosabb, hogy a gyermekünk kiegyensúlyozott legyen, és ez akkor lehetséges, ha mindkét szülője jól van – árulta el az édesanya.

A sok negatív komment mellett volt valami, ami biztos alapokon állt: kettejük kapcsolata.

– Nem játsszuk a szentet, emberek vagyunk, nekünk is megvannak a hibáink.

Nagyon kemény időszak volt, ami nagyon megviselt. Érzékeny lelkű emberek vagyunk, de soha senkinek nem akartunk ártani, csak bátran mertük élni az életünket. Viszont tényleg érezzük azt a szeretetet, amely az emberekből felénk árad. Az a mérhetetlen kedvesség, amivel naponta szembesülünk, az, hogy végre több a pozitív komment, mint a negatív, elképesztő érzés! – vallotta be az énekesnő.