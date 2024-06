Van jegyem AC/DC koncertre is, de oda nem fogok elmenni a közönség összetétele miatt, nehogy valaki véletlenül megüssön. Illetve a baba most már hall is, így egy keményebb rock koncert lehet, hogy nyugtalanító lenne neki. Egy fesztiválon sokkal egyszerűbb a helyzet, ott el lehet dönteni, hogy milyen távolságra álljon az ember a színpadtól és le is lehet ülni. Ki fog derülni, hogy mennyire bírom, mert itthon már fél 10-kor elfáradok, délután is szoktam aludni, ott is fogok majd