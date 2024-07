Még csak 21 éves, de már kétszeres világbajnok kardvívásban Szűcs Luca és kint lesz a párizsi olimpián is. A gyönyörű sportoló egyre népszerűbb a közösségi oldalán is, már több mint 23 ezer követője van. Luca tehát nem csak tehetséges, de gyönyörű is. Az olimpia legszebb sportolója címet ki is oszthatjuk neki látatlanban is. Ő viszont nem ilyen érdemre, hanem éremre vágyik.

Forrás: Instagram

Bár gyakran hallja, hogy akár modellkedhetne is, a sport – és a jó párizsi szereplés – természetesen minden másnál jobban foglalkoztatja. Reméli, a csapattal érmet szereznek a francia fővárosban, de nem akar túl nagy terhet tenni magukra - nyilatkozta nemrég a sportalnak.