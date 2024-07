Király Linda újra szerelmes! Az énekesnőt egy olvasónk kapta lencsevégre szerda délután a Liszt Ferenc Nemzetközi reptér várójában, ahogy egy sármos férfivel vált forró csókot. Hogy ki lehet a titokzatos idegen, azt még nem tudni, de a fotók tanúsága szerint nagy a szerelem az énekesnő és új párja között - írja exkluzív riportjában a Bors.

Forró csókban forrtak össze

A Bors olvasója épp a reptéren várakozott, amikor egy hírességre lett figyelmes. Király Linda lépett be a leszálló gépek termináljára, ahol szemmel láthatóan izgatottan várt valakire. Lindát többen is felismerték, az emberek össze is súgtak a háta mögött,

többen arról pusmogtak, hogy talán az Amerikában élő testvéréért, Benért jöhetett ki. Amikor azonban kinyílt az üvegajtó, nem Király Viktor ikertestvére lépett ki, hanem a közvélemény számára ismeretlen férfi hagyta el a terminált, aki széles mosollyal indult el az énekesnő felé. A páros a találkozás örömére szoros ölelésben forrt össze, majd sokak meglepetésére csókot is váltottak.

Olyan csókot, amilyet csak szerelmesek tudnak adni egymásnak…

Nagy volt az öröm...

Fotó: olvasói fotó / Forrás: Bors

Nyitott a szerelemre

Király Linda viselkedése egyértelművé tette, hogy a látogatója a szerelme, akivel a testbeszédük alapján is biztosan régóta ismerik egymást.

Hogy ez a férfi lenne végre az igazi? Nagyon úgy tűnik, hogy igen, ami nagyon jó hír Linda számára. A tehetséges énekesnő pont a napokban nyilatkozta, hogy immár hat éve él szingliként és bár az első időkben ez kifejezetten komfortos volt a számára, most már nyitott lenne arra, hogy szeressék és szerethessen. De nem mindenáron akar kapcsolatot, csakis olyan személy enged be a szívébe, aki érdemes arra.

„Nyitott vagyok az ismerkedésre, bár keresni aktívan nem keresek senkit. De ha eljönnek egy koncertemre, ott megtalálnak” – mondta nemrég viccelődve a Borsnak. A fotókat látva azonban aligha lesz erre szükség…

Úgy tűnik, Király Linda észrevette, hogy fotózzák...

Fotó: olvasói fotó / Forrás: Bors

Kéz a kézben

Az énekesnő és a titokzatos férfi szerdán kézen fogva sétáltak ki a reptér termináljából, majd hamarosan eltűntek a forgatagban. A bámészkodók mosollyal az arcukon nézték a távolodó párt, akiket még erre a kis időre is jó élmény volt együtt látni. A boldogság ugyanis csak úgy sugárzott róluk… Ha Linda már nem csinál titkot abból, hogy újra foglalt a szíve, akkor nem lennénk meglepve, ha az elkövetkezendő napokban Budapest több helyszínén is felbukkannának.