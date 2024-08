A TV2 nagy sikerű realityjének zsűritagja, Axente Vanessa nemrég jelentette be, hogy első gyerekét várja. A nemzetközileg is elismert modell most arról számolt be a közösségi oldalán, hogy megszületett első gyereke. A bejegyzésből kiderül, hogy a kislányukat már haza is vihették a kórházból az újdonsült szülők.