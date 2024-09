Az Ázsia Expressz valóban közelebb hozta apát és lányát egymáshoz, Cserpes Laura titkos esküvője azonban így is okozott feszültséget a családban – az énekesnő ugyanis férjhez ment augusztus végén, már a forgatás után - írja az Origo.

Utána még azért volt feszültség közöttünk az esküvőig. Beszélhetek erről?... Nem komoly, csak voltak a helyszínnel, a teendőkkel kapcsolatban, ha nem is vitáink, csak egyet nem értéseink

– magyarázta Cserpes István a közös videójukban.

"Aztán te mondtad most már, hogy a legjobb dolog, hogy ott volt, mert a legjobb hely lett a birtokon" – szólt közbe Cserpes Laura, majd az apja folytatta a részletekkel: "Volt ott egy hosszú asztal egy diófa körül, amit ki kellett szedni. Mindegy… Nagyon nagy tisztelettel megkérdeztétek, nem gond-e, és azt mondtam egyből, ha ti így szeretnétek, akkor oké… Csak azt szeretném kinyögni, hogy

a verseny után az életben először voltak olyan szituációk, amikor én harcoltam volna Laurával, de aztán azt mondtam, hogy legyen úgy, ahogy ők akarják, és nekik lett igazuk több esetben is.

Jó, hogy nem ragaszkodtam… Mert egy apa ragaszkodik a birtokához" – mondta. "Meg voltak más dolgok is..." – tette még hozzá Cserpes Laura, a részletekre azonban már nem tért ki.

Rejtegeti a férjét Cserpes Laura

Cserpes Laura egy ideje nagyon óvja a magánéletét, azt is csak utólag mesélte el a TV2-nek, hogy férjhez ment. Az esküvőt Badacsonyban, szűk családi körben tartották, mindössze 50 vendéget hívtak. Néhány felvételt mutatott a nagy napról a riportban, de a férjét továbbra is rejtegeti – az esküvőről is egyedül nyilatkozott. "A lánykérés májusban történt, az Ázsia Expressz forgatása után, amit titokban tartottunk, aztán viszonylag gyorsan eldöntöttük, hogy miért is várnánk olyan sokat, hát házasodjunk össze" – mesélte.