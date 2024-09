Bár több országban teljesen természetes, hogy rovarokat esznek az emberek, csótányevésről még nem hallottunk. Pedig sokak szerint hamarosan ez helyettesítheti majd sok helyen a húst.

A csótány ugyanis kifejezetten minőségi fehérjeforrás, és nemcsak a világ távoli pontjain, de már Európában is számos rovarfarm működik, ezek próbálnak alternatívát nyújtani a húsipar környezetre gyakorolt káros hatásaira.

Az ehető csótányok tehát nemcsak az éhes szájaknak, de a gazdáknak is remek lehetőséget nyújthatnak, ugyanis ezek a rovarok könnyebben kezelhetőek és kevesebb takarmányra is van szükségük. Az sem mellékes persze, hogy a csótányok köztudottan szívósak, és betegségekre sem hajlamosak - írja a Mindmegette.