Épp 7 éve, hogy jegyben járunk. Ennek emlékére szerettünk volna egy közös képet csinálni, amikor a kisMukink is odaugrott. Mi mindig is azt vallottuk, hogy számunkra a gyermek erősebb kötelék, mint egy házassági papír, de most, hogy végre egy országban fogunk élni, talán nekilátunk az esküvő szervezésének is. Talán...