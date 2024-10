Idén több évtized után visszatért a Megasztár a TV2-n. A legendás zenei tehetségkutató műsor zsűrijében Rúzsa Magdolna, Molnár Ferenc Caramel, Marsalkó Dávid, Papp Szabi és Marics Peti keresi a legszebb hangokat.

Néhány válogatón már túl vagyunk, meglepő arcok is feltűntek az eddigi műsorokban, például Schóbert Norbert és Rubint Réka fia, ifjabb Schóbert Norbert is szerencsét próbált, sőt tovább is jutott.