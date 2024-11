A versenyre három kategóriában nevezhettek a kertbarátok: a legszebb gyümölcsöskertre, a legszebb virágoskertre és a legszebb veteményeskertre az ország számos pontjáról érkezett nevezés. A győztesek a kertrajongók szavazatai alapján kerültek ki.

A beérkezett képek jól mutatják a járvány utáni éveket: az otthon termesztés újabb reneszánsza kezdődött el, hiszen az is termeszteni kezdett, akinek csak egy kis balkonja van. Sőt, a trend nemcsak hobbi szinten maradt népszerű szabadidős elfoglaltság: a háború miatt az élelmiszerek drágulásával sokan felismerték az otthon termesztett zöldségek, gyümölcsök anyagi előnyeit is - szembetűnő, hogy sokan cserélgetik például a kertművelés vegyszermentes trükkjeit is.

Már nemcsak az idősebb generációra jellemző a konyhakert, egyre több fiatal lesi el ugyanis szülőktől, nagyszülőktől a trükköket például a tökéletes paradicsom palántához vagy ismeri meg a szívének kedves gyümölcsfák metszésének titkát. Ráadásul nem fog ki a kertbarátokon még az sem, ha híján vannak saját kertnek: a nagyvárosok betondzsungelében gombamód szaporodtak el a balkonkertek vagy közösségi kertek is.

A csillagászati ősz beköszöntével ugyan végérvényesen megérkeztek az igazán didergős reggelek, de ez nem tántorítja el a hobbikertészeket: az igazán lelkesek az ilyenkor kötelező kerti munkák mellett még az utolsó fagyokig ápolják csodaszép kertjeiket.

A Greenman veszprémi családi vállalkozás mostantól minden évben megrendezi az Ország Legszebb Kertje versenyt.

A beérkezett művek egy része itt megtekinthető.