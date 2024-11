Hadas Kriszta csütörtökön, azaz október 31-én, vásárlás közben hirtelen rosszul lett, mentőt hívtak hozzá, akik hosszú ideig próbálták újraéleszteni, de sajnos már nem tudták megmenteni az életét. A riporter 53 éves korában halt meg, a hosszú tévés pályafutása alatt rengeteg tévéműsoron dolgozott. 2000-ben került a TV2-höz, ahol nevéhez fűződik az Igazi vészhelyzetben, illetve a Gyerekkórház című dokumentumfilm-sorozat. Dolgozott szerkesztő-riporterként a Napló című heti riportmagazinban, illetve az Aktív és a Magellán című műsorok főszerkesztője volt. 2007-2010 között az aktuális műsorok vezető szerkesztőjeként felelt az Aktív, a Napló és a Mokka műsorokért, majd később is számos más tévécsatorna műsorában dolgozott.

Hadas Kriszta már több mint harminc éve dolgozott riporterként, és nemrég egy interjúban elárulta, hogy úgy érzi, ezidő alatt szinte sosem pihente ki magát igazán.

Az 53 éves riporter hét hónappal váratlan halála előtt beszélt a karrierjéről, és arról, hogy milyen hatással volt rá az, hogy egyfolytában emberek között volt, ami ki is merítette, de fel is töltötte őt egyidejűleg. Azonban nehéz sorsú riportalanyai is gyakran voltak, és bár sokszor észre sem vette, mégis nagyon megviselte őt lelkileg az a sok tragikus élethelyzet.

Fotó: Móricz Simon

Mindenki azt kérdezi, hogy hogy bírod? Én ezen sohasem gondolkodtam, mert nem analizáltam így magamat, hogy hogy bírom, hanem az volt a vezérelv, hogy olyan történeteket mutassak, olyan embereket mutassak, akiknek a története túlmutat a saját maguk sorsán.

Közben elképesztő, hogy mennyi minden rakódott rám, néha úgy érzem, hogy effektíve lelkiismeretfurdalásom van, ha jól vagyok. Annyi olyan sorsot láttam, hogy mindig bagatellizáltam a saját problémáimat... Elkezdett lelkileg összeroppantani, mert soha nem adtam magamnak időt arra, hogy én, Hadas Kriszta egy kicsit csak legyek"

- magyarázta Szily Nóra Vendégoldal című műsorában Hadas Kriszta pár hónappal ezelőtt.

A riporter is belátta, hogy nem tudta letenni a munkát, sokszor felriadt éjszaka és a munkán gondolkodott, és ha nagy nehezen eljutott nyaralni, akkor is folyton azon törte a fejét, nem tudott igazán kikapcsolódni.

Ezt senki nem köszöni meg neked, főleg a családod nem. Ez egy állandó idegállapot, éjszaka az őrlődés...

Hajnalban még most is felkelek, járkálok a lakásban, és gondolkodom sorsokon, embereken, mit kéne csinálni, hogy kéne megmutatni. Tehát, igazából én ezt nem tudtam lerakni és nyaralni sem nagyon tudtam" - mondta akkor, azonban nem valószínű, hogy ezek ellenére változtatott volna az életvitelén, hiszen néhány hónapja is képernyőn volt, a halála előtti este is egy nagyobb beszélgetést folytatott a Bálint házban, ugyanis Csonka András és testvére voltak a riporter Családmesék című sorozatának vendégei - írja az Origo.