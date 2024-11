Bulvár-celeb 25 perce

Le sem tagadhatnák, hogy szerelmesek: Mihályfi Luca apja már el is mondta mit gondol Hegyes Berciről

Hetek óta pletykálják, hogy Mihályfi Luca és Hegyes Berci egymásba szerettek a TV2 Dancing with the Stars műsorában. Most megszólalt Luca apukája, Mihályfi Balázs is, aki elmondta a véleményét a táncosról.

Csodásat táncolt Mihályfi Luca és édesapja Forrás: Bors

Dancing with the Stars eheti adásában a sztároknak választaniuk kellett egy családtagot, akivel közösen táncoltak, Luca az apukáját Mihályfi Balázst választotta - írja a Bors. Az apa, lány és profi táncos egy quick-stepet vittek színpadra, mely egy első bálozás történetét reprezentálta. A végeredmény kapcsán pedig meg is kapták a zsűritől, hogy amolyan leánykérés hangulata volt a produkciónak. Majd mindezek után Hegyes Berci méltatni kezdte Mihályfi Balázst. - Mintha olimpiára készült volna, olyan komolyan vette - mondta a táncos, ami igaz is, ugyanis mint kiderült a színész lesérült a táncpróbák során. Azonban részleges szalagszakadása sem állíthatta meg, hogy lányával táncolhasson. Sőt olyan jól sült el a produkció, hogy Luca apukája heti programot csinálni belőle. Mikor a sérülés szóba került egyébként mindenki lélegzete elállt egy pillanatra, ugyanis ezt nem lehetett észrevenni a produkció során. Mihályfi Balázs is elmondta a véleményét lánya partneréről.