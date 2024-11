„Nemsokára odaérek a szerelvénnyel a szerkesztőséghez, dudálok neked” – mondja a telefonba Jakab Gyula, az életvidám abdai mozdonyvezető, és egy perccel később beváltva ígéretét valóban felharsant két éles kürtszó. Jakab Gyula igen aktív a világhálón: rendszeresen teszi közzé rövid videóit, amelyeket munka közben készít a vonatból. Ezek után mindenképpen személyesen is találkozni kellett a GYSEV Cargo oktató főmozdonyvezetőjével abdai otthonában is – mutatja be a szenvedélyes vasutast cikkében a Kisalföld.hu.

Jakab Gyulának két nagyapja, dédapja, ükapja is mozdonyvezető volt

Fotó: Molcsányi Máté / kisalföld.hu

Jakab Gyula 36 éve mozdonyvezető: ebből 32 esztendeig a MÁV-nál dolgozott, négy éve pedig a GYSEV CARGO-nál teljesít szolgálatot a családjával Abdán élő, a vonatozáshoz ezer szállal kötődő férfi.

Már az ükapja is mozdonyvezető volt

Elmondhatatlan érzés, amikor egy ilyen hatalmas tömeget irányíthat az ember. Két és fél méter magasan, a fülkéből minden más: az előtte elterülő tájat látva a 160 kilométer per órás sebesség fel sem tűnik

– feleli a kérdésre, hogy miért szereti a hivatását.

Négyéves korától mozdonyvezető szeretett volna lenni, de ez nem csoda: Győrben, a Pápai úti sínek mellett nőtt fel, és van némi családi kötődése is a vasúthoz: két nagyapja, dédapja, ükapja is mozdonyvezető volt. Utóbbi Pozsony állomásfőnöke volt még a múlt század elején. Ehhez tegyük hozzá, hogy apja is dolgozott a vasútnál, 24 éves Kristóf fia pedig szintén mozdonyvezető. Jakab Gyula a győri fűtőháznál, a MÁV-vontatásnál kezdett, akkor még leginkább Észak-Dunántúlon.

Népszerűek a videói

Az egyik közösségi oldalon közzétett Reels-videóit azok után kezdte el készíteni, hogy több ismerőse volt kíváncsi rá, milyen lehet a mozdony fülkéjében állni. Így aztán másfél percben vagy még rövidebben a hazai vasúti hálózat legérdekesebb részeit mutatja meg, olykor felgyorsítva a tempót, némi zenei aláfestéssel. Egy-egy videónál akár több százezres megtekintéssel is büszkélkedhet.

Szinte az egész országban ismerik az abdai vasutast és a Magyarország vonalhálózatát bemutató, hangulatos videóit. Sokan hozzászólnak a látottakhoz, érdeklődnek nála arról, mi látható a képeken. A forgalomirányítók különösen kedvelik a videóit, mert ők a vezetés élményét nem élhetik át személyesen. Az abdai beszélgetés végén, amely napestig tarthatna, még rácsodálkozunk: mellesleg van egy csodás és jókora terepasztala a nappaliban, amely külön megérne egy fejezetet, olyan részletgazdag, kidolgozott és nagy ívű munka. Mindezek tetejébe Jakab Gyula ráadásul gyűjti is a csodálatos modelleket egy külön vitrinben. Mert vonatokból sosem elég...

A mozdonyvezető terepasztaláról és vasútmodelljeiről a további képeket a Kisalföld.hu képgalériájában lehet megcsodálni.