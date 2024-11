A drágulás gyakran a megnövekedett kereslet és a csökkenő kínálat következménye, emiatt járnak rosszul a panellakást keresők. Jelenleg átlagosan 789 ezer forintba kerül négyzetmétere, de a slágerlakótelepek lakásainál a milliós négyzetméterár sem ritka. A budapesti házgyári lakások 500 ezer-1,22 millió forint közötti négyzetméteráron és 24-83,75 millió forintig terjedő összegekért kelnek el.

Ha a panel energetikailag korszerűsített, például a nyílászárók cserélve vannak, az növelheti az értékét

Forrás: Shutterstock

Ha most vásárol befektetési céllal, akkor az árnövekedés miatt a vételárhoz viszonyított bérleti hozam csökkenhet. Az infláció és a magasabb kamatok miatt drágább a hitelfelvétel, ami csökkentheti a potenciális vásárlók számát. Ugyanakkor az ingatlanokat még mindig sokan tartják jó, értékálló befektetésnek, ezért is lehet számítani arra, hogy az ingatlanpiac most beindul.

Az energiahatékonyság kérdése ma már fontosabbá vált: ha a panel energetikailag korszerűsített (pl. szigetelés, nyílászárók cseréje), az növelheti az értékét, és jobban kiadhatóvá teszi. Tehát ha panellakásba fektetné a pénzét, és még nincs szigetelve a ház, mindenképpen járjon utána, mikor kerül rá sor.

A panellakások értéke ugyanakkor valószínűleg stabil marad vagy tovább nő, különösen, ha jó elhelyezkedésűek (pl. metróközelben, a belváros közelében vannak), mert ez csökkenti a kockázat mértékét.

