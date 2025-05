"Álmot építettünk"- Weisz Fanni megmutatta csodálatos otthonát

A pécsi szépség nemrég arról számolt be, milyen élmény volt számára a kisfiával való első közös baba-mama fotózás, melyről boldogan osztott meg egy fotót is és gondolatokat a közösségi oldalán, most pedig megmutatta azt is, milyen lett álmai otthona.

Weisz Fanni is részt vett új otthonának felújítási munkálataiban.

Fotó: Máté Krisztián / Forrás: MW

A 2023-as év elején Weisz Fanni maga mögött hagyta a nagyvárosi nyüzsgést és Budapest agglomerációjába költözött. A 32 éves modell nem horgonyozott le sokáig egy helyen, ugyanis egy új városba helyezte át a székhelyét nemrégiben. Ezúttal egy kisváros zöldövezetébe költözött, hiszen megvette élete első saját házát, ahol felújításba kezdett. Fanni korábban elárulta, hogy a fő szempontok a következők voltak: nyugalom legyen, tiszta levegő, csend, valamint több lakást ki lehessen alakítani a házban. - számol be minderről a blikk.hu oldala.

Végül egy háromgenerációs házra bukkantak a testvérével, mert szerették volna, ha a nagyszüleik is velük élnek, hogy vigyázni tudjanak rájuk. Nem vetette meg a kétkezi munkát a szépség, ő is besegített a munkába, amiben csak tudott, mostanra pedig már elkészült az álomotthonuk, ahol a kisfiát is nevelik a kedvesével.

Ilyen volt... ilyen lett. Elképesztő, hogy repül az idő. Másfél év alatt szinte minden megváltozott! "Csak egy kis felújítás lesz..." – mondtuk naivan. Most meg itt ülünk a kész házban pormentesen, boldogan... és kissé sokkosan! Falakat festettünk, idegeket téptünk, bútorokat cipeltünk, álmot építettünk – és MEGCSINÁLTUK! Hihetetlen, de igaz! (És ha valaki rákérdez: igen, megérte minden festékfolt, kimerültség és csiszolópornak álcázott "parfüm" is!) És te? Belevágnál egy ekkora felújításba?

– írta boldogan a modell Instagram-oldalán.