Íme, az ország legszebb kertjei

Hiába a szélsőségesen aszályos június, majd a hirtelen lehűlés és az országot sújtó viharok, a magyar hobbikertészeken nem lehet kifogni. A Greenman - Az ország legszebb kertje 2025 fotópályázatra több ezer fotó érkezett a legszebb gyümölcsöskert, legszebb virágoskert és legszebb veteményes kategóriákban szerte az országból. A győztesek idén is a kertrajongók szavazatai alapján kerültek ki.

"A kert egy hely, ahol kikapcsolódhatok és feltöltődhetek. Gyermekkorom óta kertészkedem." - Bene József, Legszebb gyümölcsös kategória győztes

A beérkezett képek jól mutatták: Az egész évben nyíló virágokat ötvöző, az örökzöldeket előnyben részesítő díszkert és a családi asztalt friss gyümölccsel és zöldséggel megtöltő haszonkertek mellett hatalmas divat a természetes kert.

Ez a hobbikertészek leleményességét is tükrözi: az elmúlt években tapasztalható szélsőséges nyarak, a hirtelen lezúduló esők, a hosszan tartó szárazság, az invazív fajok megjelenése mind arra ösztönözték a kertészeket, hogy a lehető legkisebb mértékre csökkentsék a növényvédő vegyszerek használatát. Helyette sokan például őshonos növényekkel, vadvirágos kerttel, a változatosságra törekedve alakítanak ki egy olyan élőhelyet, amely képes ellenállni a következő évek viszontagságainak.

"25 éve kertészkedek, amelyet szívvel-lélekkel teszek, 2 éve nyugdíjas vagyok, szabadidőm nagy részét a kertben töltöm. A legnagyobb élmény számomra, a termés betakarítása, ha a családom asztalára nap-mint nap, friss zöldségfélét tehetek."

