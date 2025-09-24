A zabpehely is hizlalhat, ha nem jól készíti el!

A zabpehely hatása a szervezetre vitathatatlanul pozitív: magas rost-, fehérje- és ásványianyag-tartalma miatt az egyik legjobb választás a nap indításához írta a Mindmegette.

A zabpehely rosttartalma támogatja az emésztést és segíti a tartós teltségérzetet, a zabpehely fehérjetartalma pedig hozzájárul az izmok fenntartásához és a kiegyensúlyozott vércukorszinthez. Emellett a zabpehely szénhidráttartalma is jótékony, hiszen összetett szénhidrátokat biztosít, melyek hosszan tartó energiát adnak. De bármilyen egészséges is, ha nem figyelünk az elkészítésére, a reggeli zabpehely könnyen a „zabpehely hizlal” kategóriába eshet. Lássuk, milyen hibákra érdemes odafigyelni.

Kész zabkása helyett natúr zabpehely

Sokan nyúlnak a bolti kész zabkásákhoz, amelyekben gyakran találunk tartósítószereket, hozzáadott cukrot és ízfokozókat. Ezek nemcsak a zabpehely kalóriatartalmát növelik, hanem a jóllakottság érzését is befolyásolják, így napközben könnyebben túlzott nassoláshoz vezethetnek – figyelmeztet a Focus. A természetes, natúr zabpehely sokkal jobb választás: néhány perc áztatással vagy főzéssel is tökéletesen krémes lesz.

Figyeljünk a zabpehely adagolására

A zabpehely tele van lassan felszívódó szénhidráttal, ezért hosszú ideig biztosítja az energiát. Ennek ellenére a mennyiséget könnyű túlbecsülni. A nyers pehely kisebbnek tűnik, de főzés után megduzzad, így könnyen túl sok kerülhet a tálba. Egy átlagos reggelihez 40–50 gramm bőven elegendő. Együnk lassan, hogy a szervezet időben jelezhesse a teltséget, így elkerülhető a felesleges kalóriabevitel és a puffadás.

