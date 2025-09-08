szeptember 8., hétfő

A demencia ellensége

1 órája

Ez az őszi gyümölcs az agyat is felpörgeti

Címkék#alma#flavonoid#agy

A flavonoidok segíthetnek megőrizni az időskori rövid távú memóriát. Az ősz egyik legnépszerűbb gyümölcse az alma, ami nagy mennyiségben tartalmazza ezt a növényi vegyületet, fogyasztásával védhetjük agyunk épségét.

MW
Ez az őszi gyümölcs az agyat is felpörgeti

Az alma flavonoidja különösen figyelemre méltó: védi az agyat

Forrás: Shutterstock

Fotó: ALPA PROD

Az alma nemcsak népszerű gyümölcs, hanem értékes tápanyagforrás is. C-vitamint, A-vitamint, K-vitamint és többféle B-vitamint tartalmaz, amelyek támogatják az immunrendszert, a látást és az idegrendszer működését. Ásványi anyagai közül kiemelkedik a kálium, a magnézium és a kis mennyiségben jelenlévő vas. Rostjai, köztük a pektin, segítik az emésztést és hozzájárulnak a bélflóra egyensúlyához – írja az Origo.

alma
Az alma értékes tápanyaforrás
Fotó: FamVeld / Forrás:  Shutterstock

Antioxidánsai – például a flavonoidok és a polifenolok – gyulladáscsökkentő és sejtvédő hatásúak lehetnek, előbbi vegyület pedig még az agyműködést is serkenti.

Az alma flavonoidja különösen figyelemre méltó: védi az agyat

A kutatók több mint 3500, többségében fehér, átlagosan 71 éves ember egészségi állapotát követték három éven át. A résztvevőket két csoportra osztották: az egyik naponta egy 500 milligrammos flavonoidkapszulát kapott, a másik placebót. A vizsgálat kezdetén mindenki kitöltött egy étrendi kérdőívet. Évente megismételt, otthon végezhető online tesztekkel mérték a hippokampuszhoz köthető rövid távú memóriát. A résztvevők harmada vizeletmintát is adott a flavonoidszint mérésére.

A vizsgálat egyértelmű kapcsolatot mutatott ki a flavonoid mennyisége és az agy teljesítménye között.

„Minden nap egy alma, a demenciát távol tartja”?

A leglátványosabb pozitív változást azoknál tapasztalták, akik a vizsgálat kezdete előtt túlságosan kevés flavonoidot vettek magukhoz.

Azoknál javult leginkább a memória, akik eredetileg kevés flavonoidot fogyasztottak. Ez arra utal, hogy a flavonoidban gazdag étrend vagy étrend-kiegészítők segíthetnek az idősebbek szellemi teljesítményének megőrzésében

– mondta Adam M. Brickman, a Columbia Egyetem neuropszichológusa.

A szakemberek igyekeztek tisztázni: a vizsgálatból nem derül ki egyértelműen, hogy a rossz memóriát közvetlenül az alacsony flavonoidbevitel okozza. Az életkorral járó emlékezetromlás szinte mindenkinél megjelenik, de mértéke egyénenként változik.

További részleteket ide kattintva olvashat.

