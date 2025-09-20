Ezért veszélyes, ha sokat ül!

Biztosan hallott már arról, hogy valaki a túl sok ülés miatt trombózist kapott –írja a Mindmegette.

De tudja, mi zajlik ilyenkor a testben? Amikor órákon át mozdulatlanul ül – legyen szó irodai munkáról, hosszú autóútról vagy repülőútról –, a lábakban lelassul a vérkeringés. Ez a pangás ideális környezetet teremt a vérrögök kialakulásához.

Szakértők szerint ennél már csak az rosszabb, ha a lábak keresztben pihennek egymáson, ugyanis ez is rontja az áramlást, és fokozza a trombózis veszélyét.

A rizikó különösen nagy azoknál, akik már átestek mélyvénás trombózison (DVT), de a kockázat valójában mindenkit érint – ezért a megelőzés kulcsfontosságú.