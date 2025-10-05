5 gyógyító élelmiszer, ami mindig legyen otthon az őszi-téli időszakban

Immunrendszerünket egész évben erősíteni kell, de az őszi-téli időszakban még fontosabb ügyelni arra, hogy megvédjük az egészségünket - írta a Mindmegette.

A kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a különböző vitaminok és étrend-kiegészítők szedése, az alkoholfogyasztás csökkentése és az elegendő éjszakai alvás mind segíthetnek a vírusok elleni hatékony védekezésben, ám mindezek ellenére előfordulhat, hogy megfázunk, influenzások vagy covidosak leszünk. Amikor ez megtörténik, fontos, hogy legyen otthon immunerősítő élelmiszer. Mutatjuk, milyen ételek fogyasztásával küzdhetjük le gyorsabban a betegségeket, erősödhetünk meg könnyebben!

1. Színes gyümölcsök és zöldségek

Az antioxidánsok, például a flavonoidok, antocianinok és karotinoidok segítenek leküzdeni a káros szabad gyököket, amelyek károsíthatják a sejteket, és veszélyeztethetik az immunrendszert.

Szerencsére ezek a tápanyagok minden nagyon élénk színű zöldségben és gyümölcsben megtalálhatók.

Flavonoidok olyan ételekben vannak nagy mennyiségben, mint a bogyós gyümölcsök, a kelkáposzta, a cékla vagy az étcsoki. Antocianinok találhatók a piros bogyós gyümölcsökben, a szőlőben, a gránátalmában, karotinoidok pedig a narancssárga, sárga és piros zöldségekben és gyümölcsökben, például a sütőtökben vagy a mangóban.