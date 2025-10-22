4 órája
Ezekkel az egyszerű trükkökkel spórolhat a fűtésen
A héten megérkezett a hidegebb idő, többet kell hát fűteni. Szerencsére mi is tehetünk azért, hogy az otthonunk melegebb legyen, de a fűtésszámla se ugorjon meg. Egyszerű lépésekkel hatékonyabb lehet a radiátor működése anélkül, hogy nagy beruházásra lenne szükség.
A magyar családok továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait élvezhetik a rezsicsökkentésnek köszönhetően, és néhány trükk segítségével tovább csökkenthetjük a resziszámlánkat. Olyan, otthon is könnyen kivitelezhető megoldások ezek, amelyek nem igényelnek komoly beruházást, mégis sokat számítanak a takarékos fűtésben és a komfortérzetben – írja a Magyar Nemzet.
Fontos a radiátorok tisztán tartása
A radiátorok tisztán tartása első hallásra apróságnak tűnhet, valójában kulcsfontosságú a spórolás szempontjából. A por, a kutyaszőr vagy akár a cigifüst miatti szennyeződés eltömítheti a réseket. Nem csupán esztétikai kérdésről van tehát szó, az elhanyagolt, poros radiátor rontja a fűtés hatékonyságát, ezáltal növeli a számlát és ronthatja a levegőminőséget is.
Mivel lehet kitisztítani a radiátort?
Mikroszálas ronggyal vagy hosszú fejű porolóval érdemes áttörölni a radiátorunkat, a nehezebben elérhető résekből pedig hajszárítóval vagy porszívóval távolíthatjuk el a port. Használhatunk gőztisztítót, sőt, létezik egy célszerszám is: a radiátortisztító kefét makacs szennyeződések esetén lehet elővenni, mert azok puha, mikroszálas bevonatára könnyen rátapad a szennyeződés.
Hogyan javítható tovább a radiátor hőleadása?
Ha már eleve a radiátor mögött járunk tisztításkor, felrakhatunk egy hővisszaverő fóliát a falra. Ez az olcsón beszerezhető kiegészítő visszaveri a hőt a szoba irányába, ahelyett hogy az a falban veszne el. Főként a külső falak mentén lévő radiátoroknál lehet ennek érezhető hatása.
Sokan nem gondolnak rá, de a radiátor felületének állapota is számít. Ha rozsdásodik vagy pattogzik róla a festék, a rozsda szigetelőként viselkedik, ami rontja a hőleadást. Érdemes tehát hőálló radiátorfestékkel újrafesteni a felületet, ha szükséges.
Így lesz hatékony a radiátor működése
Fontos az is, hogy semmivel ne takarjuk le a radiátort. A rálógó függöny, a ráterített ruha vagy az elé húzott bútor meggátolja, hogy a meleg levegő szabadon áramoljon a szobában. Ha mégis szükség van radiátortakaróra, ügyeljünk arra, hogy az ne fedje be teljesen az eszközt, hagyjon szabad utat a meleg levegőnek.
Az ablakokon és ajtókon keresztül is jelentős hő szökhet ki, érdemes tehát ellenőrizni, hogy jó állapotban vannak-e a tömítések, és szükség esetén öntapadó szigetelőcsíkkal pótolni azokat. Ez különösen a régi nyílászárók esetén lehet hasznos, ahol a keretek és az ablakszárnyak között érezhetően huzat jár.
A függönyök is bevethetők szigetelésként, különösen éjszaka. A vastagabb, nehéz textíliák ugyanis bent tartják a meleget. Itt is fontos, hogy ne lógjon rá a radiátorra, mert ezzel épp az ellenkező hatást érjük el.
Sokan alábecsülik a padlón keresztüli hőveszteséget is. Pedig a hideg burkolat (járólap, kő, linóleum) felerősítheti a hideg érzetét. Egy-egy jól megválasztott vastagabb szőnyeg nemcsak szép, de sokat javít a hőérzeten is.
Ezt is lehet: az energiafogyasztás szabályozása
A programozható termosztát nemcsak kényelmes, hanem energiatakarékos is. Lehetőséget ad arra, hogy a fűtést időzíteni tudjuk: reggelre kellemes meleg fogadjon, napközben, amikor nem vagyunk otthon, csökkenjen a hőmérséklet, estére pedig újra kellemesen felmelegedjen a tér.
Ha a rendszer lehetővé teszi, érdemes a fűtést helyiségenként is szabályozni. A ritkán használt szobákban elég alacsonyabb hőmérsékletet tartani, így ott nem pazaroljuk az energiát. Ez a lehetőség sok fali termosztáttal vagy okos radiátorszeleppel már könnyen megvalósítható.
