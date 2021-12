A kenyér és a pékáru sem marad ki az idei áremelések sorából, a vásárlók a következő hetekben, hónapokban a korábbinál drágább sütőipari termékekkel találkozhatnak a boltokban. Az áremelkedés hátterében az alapanyagok, valamint a szállítási- és energiaköltségek drágulása áll. Bár minden pékségben más-más mértékben nőtt az önköltségi szint, abban egyetértenek az ágazat szereplői, hogy az átadási árak emelése nélkül egyikük sem élné túl a jelenlegi helyzetet.

Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke a Magyar Nemzetnek elmondta:

december elsejétől ismét emelik a malmok a liszt árát, ráadásul a főként importból származó egyéb alapanyagoknál is további drágulás várható. Ezeket a pékségek már bekalkulálták az átadási áraikba, ugyanakkor az üzemek jelezték, hogy nem ez lesz az utolsó áremelés, a jövő év elején még magasabbra emelkedhet az alapanyagok ára.

A szakember szerint csak a liszt ára az idén hozzávetőlegesen negyven százalékkal nőtt, de jelentős mértékben drágult a vaj, a margarin, a kakaó is. Ehhez adódnak hozzá a megnövekedett energia- és szállítási költségek. Ebben a helyzetben elkerülhetetlen a kenyér és más pékáruk drágulása, hiszen már most is nagyon alacsony a jövedelmezőség az ágazatban. Septe József szerint a kereskedelemmel már nem kell vitában állnia az ágazatnak, a korábbi évekkel ellentétben az áruházláncok is megértették, hogy emelni kell az árakon.

– A kereskedelem kezdi megérteni, hogy gyenge partnertől nem lehet jó minőségű terméket, pontos szállítást elvárni. Ha azt akarják, hogy erős beszállítók pontosan, jó minőséget szállítsanak, akkor el kell, hogy ismerjék az önköltségi szint növekedését – fogalmazott a szakember.

Ezzel együtt lesznek olyan sütőipari cégek, amelyek vélhetően nem élik túl a jelenlegi helyzetet. Számos pékség működik ugyanis még ma is nem hatékony, nem gazdaságos módon, nincsenek modern és korszerű gépeik, a gyenge anyagi viszonyaik miatt pedig lehetőségük sincs arra, hogy pályázzanak ezek beszerzésére.

A pékszövetség várakozásai szerint a most meglévő kilencszáz sütőipari vállalkozásból a következő időszakban több száz húzhatja le a rolót, 2023 végére mintegy ötszáz ágazati szereplő maradhat.

Septe József szerint ebben az ágazatban tapasztalható centralizációs folyamatnak is szerepe van. Nagy, tőkeerős, modern gyárak épülnek, amelyek mennyiségben és minőségben is képesek kiszolgálni a piaci igényeket. Ezek az üzemek pedig számos kisebb vállalkozást vásárolnak fel.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a kis kézműves pékségek eltűnnének a piacról. Épp ellenkezőleg, számos olyan kisvállalkozás nőtt ki szinte a semmiből az elmúlt években, amelyek nagyon jó minőségű terméket gyártanak, életképesek és megszerezték a saját felvevőpiacukat.

Borítókép: illusztráció/Lang Róbert/Somogyi Hírlap