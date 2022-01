Segítheti a fenntartható erdőgazdálkodást az ASK-M Műszertervező, Gyártó és Szolgáltató Kft. fejlesztése, amely gyorsan, pontosan meghatározza az élő fák tömegét és térfogatát - közölte a cég az MTI-vel.

Az ASK-M több mint 341 millió forint támogatást kapott a Széchenyi 2020 program keretében a projektre, amely az új terméken kívül 5 kutatási és fejlesztési munkahelyet is létrehozott. A fejlesztésben részt vett a svéd Forest it design is, amely erdőgazdálkodásban használható adatelemző rendszereket készít - írták.

A közlemény szerint az uniós és költségvetési támogatással elkészített faátlaló rendszer digitálisan rögzíti a megmért fák adatait, amelyeket számítógépre vagy okostelefonra továbbít. Az ASK-M jogelődje már a nyolcvanas években készített hasonló eszközt, de az csak a fatörzs átmérőjét határozta meg, míg a mostani már magasságmérő egységgel is rendelkezik. A megrendelők erdészetek és fafeldolgozók lehetnek, a digitális faátlaló az ő munkájukat könnyíti meg - tették hozzá.

Az ASK-M a céges honlap hírei szerint más eszközökre is nyert már fejlesztési támogatást. Legutóbb patológiai metszetnyilvántartó rendszer kidolgozásáról számoltak be, az előző években pedig patológiai archiváló-nyilvántartó rendszer, moduláris orvosi mikroszkóp, hangtechnikai innovációs központ létrehozásáról írtak. Utolsó beszámolójuk szerint 2019-ben és 2020-ban is másfél milliárd forint körüli forgalommal zártak. Nyereségük eközben 389 millió forintról 426 millió forintra nőtt.

