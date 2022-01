A fényfüzérek kifogásolási aránya háromnegyedes maradt, a világító műfenyők ezzel szemben jellemzően biztonságosak.

A fogyasztóvédelmi hatóság november végétől az év utolsó napjáig fokozottan ellenőrizte az állandó és alkalmi árusítóhelyeket, az advent és a szilveszter keresett termékeit. Az ITM által elrendelt és koordinált hagyományos akció ezúttal is a magyar családok nyugodt készülődését, békés ünnepre hangolódását szolgálta - olvasható a közleményben.

Főszabály szerint közterületi értékesítés keretében viszonylag szűkre szabott termékkör forgalmazható az újságtól a léggömbön át a fagylaltig, vattacukorig. E sorba tartozik néhány téli lélekmelegítő, a sült gesztenye vagy kolbász, hurka is. Húsvétkor, karácsonykor, szilveszterkor és a megelőző húsz napban az ünneppel összefüggő termékek, dísztárgyak, nemesfémből készült ékszerek is árusíthatók utcán. A fogyasztóvédelem a részben a társhatóságokkal közös ellenőrzéseken kevésszer szembesült hiányosságokkal a karácsonyi vásárokban. A kormányhivatalok munkatársai országszerte 109 helyszínen fordultak meg. Huszonegy próbavásárlásnál tapasztalták, hogy az eladási vagy egységárat nem tüntette fel, a mérleg hitelességét nem tudta igazolni a kereskedő.

A közlemény tájékoztatott arról is, hogy a szakemberek a fokozott ellenőrzés részeként a karácsonyi kitelepülések mellett több mint 650 állandó üzletet is felkerestek. Mintegy 200 kereskedelmi egységben tártak fel kisebb-nagyobb jogsértéseket, főként az egységár feltüntetésével kapcsolatban. A tapasztalatok szerint még mindig a napi cikkeket értékesítő boltok (pl. pékségek, hús-hentesáru vagy zöldség-gyümölcs üzletek, piacok) mulasztanak gyakrabban. Gyengébb teljesítményükbe a gyorsabban cserélődő árukészlet is belejátszhat. Pozitív fejlemény, hogy az akciós árak jelölésének 2020-ban még 10 százalékos kifogásolási aránya tavaly megfeleződött. Az idén nyárra hatályba lépő szabálymódosítástól e területen további előrelépés várható - hangsúlyozta az ITM.

A karácsonyi fényfüzérek és más díszvilágítási eszközök laboratóriumi vizsgálattal megtámogatott szemléjét is december végével zárta le a hatóság. Összesen negyvenféle égősor, hópehely, csillag vagy rénszarvas formájú fényforrás közül harmincegy típus használata bizonyult kockázatosnak. Huszonöt produktum egyszerre áramütés- és tűzveszélyes, a biztonsági követelményeknek meg nem felelő árucikkeket kivonják a forgalomból. Harmincötezer fényfüzért már a vámhatáron feltartóztattak. A félidős összegzéshez képest újdonság, hogy a laborban tizenöt világító műfenyőt is próbára tettek, egyetlen egy nem vette az akadályt.

A termékellenőrzés részletes eredményei a Fogyasztóvédelmi portálról letölthető táblázatban böngészhetők. A kerülendő bóvli leginkább arról ismerhető fel, hogy nem szerepel rajta a gyártó és importáló neve vagy védjegye, azonosító jele, nincs típus- vagy modellszáma, hiányzik vagy nem megfelelő formájú a CE jelölés - közölték.

Keszthelyi Nikoletta, az ITM fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára kiemelte: az Innovációs és Technológiai Minisztérium egész évben állandó jelenléttel, rendszeres vizsgálatokkal védi a magyar vásárlókat. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, veszélyes termékek kiszűrése érdekében a fogyasztóvédelem 2022-ben is gondoskodik a már megszokott szezonális ellenőrzésekről.

