A magyar gazdaság növekedését és a foglalkoztatás bővítését nagyban támogatták és segítik most is a beruházások, amelyek a koronavírus-járvány idején sem álltak le. Ennek fontosságáról Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt a minap az Országgyűlésben. A magyarországi ráta tartósan az unió élmezőnyében van. A folyamatban lévő kapacitásbővítések, a vonzó vállalati környezet egyaránt megalapozzák, hogy hazánk beruházási teljesítményének bővülése töretlenül folytatódjon - hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

A kormány konvergenciaprogramja ugyanakkor a következőre is felhívja a figyelmet: „a geopolitikai feszültségek szélesedésével összefüggésben fennáll a kockázata annak, hogy a bizonytalanabbá váló kilátások és az ellátási láncok akadozása közepette egyes projektek megvalósítása a tervezettnél hosszabb időt vehet igénybe, valamint rövid távon átmenetileg kevesebb beruházási döntés születik”.

Tény azonban, hogy a 2020 eleje óta bejelentett nagyvállalati fejlesztések értéke megközelíti a 4400 milliárd forintot, ami az éves bruttó hazai termék több mint hét százalékát kitevő összeg. Ez azt mutatja, hogy kiemelkedő az ország tőkevonzó képessége. Középtávon a beruházásokkal kiépülő többletkapacitások éves szinten mintegy 13 ezer–22 ezer milliárd forinttal emelhetik hazánk exportteljesítményét, amely a jelenlegi éves magyar árukivitel nagyságrendileg 27–45 százalékát jelenti.

A kedvező folyamatokról tanúskodnak a Nemzeti Befektetési Ügynökségnél (HIPA) kezelt projektek összesített számai is. Tavaly a kormány befektetésösztönző politikája közvetlenül 422 fejlesztés megvalósulásához járult hozzá. Ezek eredményeként csaknem 5,9 mil­liárd euró értékű beruházás valósul meg hazánkban mintegy 14 ezer munkahelyet teremtve.

Ezen belül egyfelől 5,3 mil­liárd euró értékben 96 nagy volumenű FDI-projektről (külföldi működőtőke-befektetés) született döntés a múlt évben, amelyek 12 ezer új munkahelyet jelentenek az elkövetkező időszakban. Másfelől 0,6 milliárd eurós befektetést eredményeznek a gazdaság újraindításához köthető támogatási programban szereplő 326 közép- és nagyvállalat sikeres pályázata – olvasható a konvergenciaprogram összesítésében.

A dokumentum elemzése szerint a beruházásösztönzés eredményei abban is megmutatkoznak, hogy olyan fejlődési potenciálú iparágakba érkeznek jelentős fejlesztések, mint az elektromobilitás. A múlt évben az akkumulátorgyártás a beruházási érték több mint felét jelentette (51,9 százalék). Ezt követte a hagyományosan erős járműipar, amely ezúttal a második legtöbb új külföldi forrást vonzotta ide (12,5 százalék), harmadik helyen pedig az élelmiszeripar szerepelt (11,1 százalék). Tavaly is érvényesült az a kedvező tendencia, hogy az ide érkező magas hozzáadott értékű fejlesztések – mint például az üzleti szolgáltatóközpontok, az infokommunikációs beruházások és a kutatásfejlesztések – száma is növekszik.

A külföldi közvetlentőke-befektetések összetételében is szembetűnő a távol-keletiek térnyerése: az ázsiai befektetők már majdnem hatvan százalékra növelték részesedésüket a teljes éves beruházási mennyiségből. Emellett továbbra is jelentős számú és értékű fejlesztés érkezik Németországból, valamint az Egyesült Államokból.

Látványos eredmények. Tavaly mintegy 15 ezer milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg Magyarországon, amelynek eredményeként a beruházási aktivitás 5,9 százalékkal múlta felül a megelőző év teljesítményét. Így 2010 óta már összesen 71 százalékkal bővültek a fejlesztések, amelynek köszönhetően hazánk beruházási rátája a 2010-ben mért 20,1 százalékról 2021-re 27,1 százalékra emelkedett. Ezzel az eredménnyel Magyarország továbbra is a második helyen szerepel az európai uniós országok rangsorában – ismerteti a kormány konvergenciaprogramja.

Borítókép: A következő kormányzati ciklusban külön tárcát is kap az építésügy (Fotó: Havran Zoltán)