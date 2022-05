A kormány döntése értelmében az egyházak és a civil szervezetek a családi adóvisszatérítés miatt kieső egy százalékokkal is számolhatnak - emelte ki a Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára. Ezt az összeget az érintettek megkapják, azt ugyanis költségvetési támogatásként visszapótolja az állam. A szülők tehát még a számukra visszatérítendő adó terhére is rendelkezhetnek annak 1+1 százalékáról - összegezte az államtitkár.

Most azoknak is érdemes rendelkezni az adójuk egy százalékáról, akik eddig még soha nem tették - hangsúlyozta Tállai András. Mint mondta: a koronavírus-járvány, a háború és az energiaválság a civil szervezeteket és az egyházakat sem kímélte, nehéz anyagi helyzetbe sodorta őket is. Az eddigi adatok biztatóak, sokan éltek a lehetősséggel, eddig ugyanis 10 százalékkal többen ajánlották fel adójuk egyszázalékát, mint tavaly ugyanilyenkor - húzta alá az államtitkár.

Tállai András szerint a szóba jöhető segítség nagyságrendje a tavalyi évet is meghaladhatja, hiszen évről évre egyre többen rendelkeznek adójukról. 2021-ben 43 milliárd forint volt a felajánlható összeg, ebből közvetlenül a felajánlások alapján 20,7 milliárd forint jutott el a civil szervezetekhez, illetve az egyházakhoz és a Nemzeti Tehetség Programhoz. Tavaly - 140 ezerrel többen mint 2020-ban - 2,3 millióan ajánlották fel adójuk egyszázalékát.

Az szja 1+1 százalékáról május 20-áig lehet rendelkezni, eddig az időpontig a fizetendő adót is rendezni kell - szögezte le az államtitkár. A nyilatkozatokat számtalan módon el lehet juttatni az adóhivatalhoz; a legegyszerűbb: az e-szja rendszerében néhány kattintással, ehhez pedig semmi más nem szükséges, csak ügyfélkapu, amellyel már több mint ötmillióan rendelkeznek - javasolta.

Tállai András emlékeztetett, hogy a tavaly tett egyházi és a Nemzeti Tehetség Programra szóló felajánlások idén is érvényesek. Ha a magánszemély nem vonja vissza múlt évi döntését, vagy nem jelöl meg más kedvezményezettet, az adóhivatal automatikusan intézkedik annak érdekében, hogy az érintett egy százaléka a korábban kiválasztott egyházhoz vagy a Nemzeti Tehetség Programhoz eljusson - magyarázta. A civil kedvezményezetteknek viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást - idézte fel, hozzátéve, hogy ebben segít az adóhivatal is, hiszen honlapján a magánszemélyek megtalálhatják azoknak a civil szervezeteknek a listáját, amelyek fogadhatják a felajánlott adó egy százalékát.

Borítókép: illusztráció (Shutterstock)