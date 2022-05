Szijjártó Péter azt mondta, a keleti nyitás alapja gazdasági megfontolás volt, miszerint a kelet szerepe folyamatosan növekedni fog. A tény, amely bizonyítja, hogy ez a stratégia helyes volt, az a fantasztikus gazdasági növekedés - fogalmazott.

Hozzátette, tizenkét év alatt 45 százalékkal növelték a keleti export mértékét, a keleti világ és Magyarország közötti kereskedelem 48 százalékkal nőtt, a magyarországi külföldi befektetetett tőke 60 százaléka keletről érkezett.

Meenakashi Lekhi kereskedelmi államminiszterrel közösen megnyitott fórumon Szijjártó Péter ismertetése szerint

India és Magyarország között a kereskedelmi forgalom folyamatosan rekordokat döntött, tavaly ez egymilliárd dollárt ért el 26 százalékos növekedés után.

– Ezeket az adatokat figyelemebe véve, elmondhatjuk, hogy a magyar gazdaság kivette a részét az indiai gazdaság növekedéséből – mondta.

Szijjártó Péter szerint a két ország közötti jelentős földrajzi távolság miatt a két kormánynak négy feladata van, és ha ezeket sikerül teljesíteni, akkor onnantól az üzletembereken múlik, kihasználják-e a lehetőségeket.

Egyik feladatként a kormányok közötti jó kapcsolatot emelte ki a magyar miniszter, ami a kölcsönös tiszteleten alapszik. Megemlítette, hogy az orosz-ukrán háború kitörésekor 6218 indiai állampolgárnak segített abban a magyar kormány, hogy biztonságosan hagyhassák el a térséget. Ezen kívül 1257 indiai diák jelentkezett a magyar felsőoktatási ösztöndíjprogramra, valamint az általános ösztöndíjprogram révén kétszáz indiai diáknak biztosítanak tanulási lehetőséget magyar egyetemeken.

A következő két feltétel a szerződések megkötése és a pénzügyi feltételekről való megállapodás - mondta. A miniszter közölte: az Eximbank 560 millió eurós keretet nyitott a magyar-indiai üzleti lehetőségek kihasználására.

A külgazdasági és külügyminiszter az üzleti fórumon úgy fogalmazott: az elkövetkező évek a kihívásokról fognak szólni, a migrációs, gazdasági, energiabiztonsági és háborús kockázatokról.

Az új magyar kormány egyértelmű feladata, hogy az eddigi eredményeket megvédje mind az energiabiztonság, mind a gazdasági biztonság terén

– mondta. Jelezte: fenn kell tartani a teljes foglalkoztatottságot Magyarországon, ebben a kormány számít az indiai cégekre.

Utalt arra is, hogy Indiában is egyre több magyar cég jelenik meg. Példaként egy magyar energiaital-gyártó cég sikereit említette az indiai piacon, illetve a mumbai repülőtér biztonsági rendszerét is magyar cég installálta, és az indiai műholdakat magyar kommunikációs rendszerek segítik.

Szijjártó Péter az energiaellátást érintve azt mondta, azok az országok lesznek sikeresek, amelyek maguk tudják előállítani az általuk felhasznált energia nagy részét. Ezért Magyarországon egy új atomerőművet építenek, az új nukleáris egység 2030-ra kezdheti meg működését – közölte. Ezen kívül fontos növelni Magyarország napenergia-felhasználását is. Jelenlegi háromezer megawattot 2025-re hatezerre, 2035-re pedig 12 ezerre szeretné növelni a kormány – közölte.

Összességében az atomerőművi és szoláris beruházások lehetővé teszik, hogy 2030-ra a magyarországi energiatermelés 90 százalékban szén-dioxid-kibocsátás mentes legyen – fejtette ki.

A miniszter elmondta, szeretné, ha a napenergiai beruházások terén még szorosabb lenne az együttműködés Indiával, ezért csatlakozott Magyarország a Nemzetközi Napenergia Szövetséghez (EGY). Úgy vélte, ezzel is gyorsítani lehet ezen beruházásokat, ami biztosítani fogja Magyarország biztonságos energiaellátását és azt, hogy hosszú távon alacsonyan tarthatók legyenek a rezsiköltségek.