Varga Mihály: nemzetközi elismerésben részesült Magyarország az eredményes adósságkezelésért

A tavaly őszi kötvénykibocsátással Magyarország elnyerte a The Banker magazin "The Banker's Deals of the Year Awards 2022" díját. Az újság hangsúlyozza: Magyarország lenyűgöző időzítéssel használta ki a kedvező kamatkörnyezetet, valamint a közép- és kelet-európai országok iránti erős keresletet - tájékoztatott csütörtöki Facebook-bejegyzésében Varga Mihály pénzügyminiszter.

A sikeres kibocsátások mellett Magyarország idő előtt törlesztette adósságát: a tavalyi év során 430 millió dollárnyi devizakötvényt, valamint több mint 2 ezermilliárd értékű forintkötvény vásárolt vissza. A járvány miatt megemelkedett államadósságot már tavaly csökkenő pályára állítottuk, a bruttó hazai termékhez viszonyított arányát 76,8 százalékra javítottuk - írta Varga Mihály. "Tavaly a Közgazdász Vándorgyűlésen már kifejtettem: ha az elmúlt tíz év gazdaságpolitikai területeit kellene osztályoznom, akkor a legjobb értékelést az adósságkezelés kapná. Ma is így gondolom, gratulálok az Államadósság Kezelő Központnak" - írta Facebook-bejegyzésében a pénzügyminiszter.

