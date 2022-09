A közlemény szerint a méhészek, ahogyan az agrárágazat minden szereplője, számos kockázat és nehézség között végzik mindennapi munkájukat.

Kiemelték:

Magyarország kormányának célja, hogy hatékony segítséget nyújtson a méhészek számára is. Ennek érdekében bővült a Magyar Méhészeti Nemzeti Programból igényelhető támogatások köre és megmarad a nemrégen bevezetett méhegészségügyi támogatás.

A kormány által háromszorosára növelt vidékfejlesztési forrásoknak köszönhetően, soha nem látott mértékű lehetőség van a méhészek kezében is fejlesztések végrehajtására - írták.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos a közlemény szerint kiemelte, hogy az elmúlt évtizedben számos intézkedéssel segítették a méhészeket, amellyel a magyar méhészek versenyképessége javult idehaza és világszerte.

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program hároméves ciklusainak támogatási kerete folyamatosan emelkedik. A 2020 és 2022 közötti időszakban már mintegy 8 milliárd forint együttes hazai és uniós támogatási forrás áll rendelkezésre, ami az előző ciklushoz képest több mint 50 százalékos többlettámogatás biztosítását teszi lehetővé - sorolta a biztos.

Hozzátette: a magyarországi méhegészségügyi hálózat munkája nemzetközi szinten is kimagasló, közel 1000 méhész részesült méhegészségügyi képzésben.

Boross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke a közlemény szerint hangsúlyozta, hogy a méhészek a többi gazdálkodóhoz képest is egyedülálló mértékig részesülhetnek személyi jövedelemadó-mentességben. Magyarország ugyanis Európában egyedülálló módon bevezette idén a méh állatjóléti támogatást. A 3 éves program keretében összesen 10 milliárd forint forrás áll a méhészek rendelkezésére - fűzte hozzá.

Közölték azt is, hogy Nyitrai Zsolt és Boross Péter egyetértettek abban, hogy az elmúlt évek intézkedései segítették a hazai mézfogyasztás növekedését, amelynek köszönhetően mára már több mint 1 kilogramm mézet fogyasztanak az emberek átlagosan éves szinten.

Továbbra is szükségesnek látják a határozott fellépés Brüsszelben a mézhamisítás visszaszorítása érdekében.

Az Európai Bizottság 2021 októberében ígéretet tett a mézkeverékek származásjelölési előírásainak felülvizsgálatára. Magyar kezdeményezésre megkezdődött a hatályos Mézdirektíva módosítása is, amelynek célja többek között az elfogadhatatlan méhészeti technológiák felszámolása.

A cél az, hogy ne lehessen éretlen mézet elvenni a méhektől, és azt mesterségesen besűrítve a piacra juttatni.

Mindketten egyetértenek abban, hogy a közös munkát folytatni kell, ezért az Agrárminisztériummal közösen előkészítik a korábbi együttműködési megállapodás megújítását - jelezték.

"A szomszédunkban dúló háború és az idei aszály ezt az ágazatot sem kímélte. Ezért is fontos, hogy az Agrárminisztérium 2021 elején az Európai Unióban elsőként vezette be a méhészek számára is nyitva álló mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszert. Az egyedülálló kockázatkezelési eszköz akár 70 százalékban képes pótolni a méhészeti tevékenység során a csatlakozott termelők számára az önhibájukon kívüli okból keletkezett jövedelem-kiesésüket" - fogalmaztak a közleményben.