Az uniós külügyminiszterek többek között arról tárgyaltak szerdán Prágában, hogy újabb büntetőintézkedést vezessenek-e be Oroszország ellen. Néhány uniós tagállam és a legfőbb brüsszeliták ugyanis hetek óta követelik, hogy tiltsák ki az orosz állampolgárokat az Európai Unió (EU) területéről, azaz ne adjanak ki vízumot az orosz embereknek - írja összefoglalójában a V4NA hírügynökség.

Korábban a légi összeköttetést teljesen megszüntették az EU és Oroszország között, azonban a legtöbb turista szárazföldön lépett be az unió területére, ahonnan a schengeni övezet lehetőségeit kihasználva tovább utaztak. Finnország erre válaszul nemrég tizedével csökkentette a kiadott orosz vízumok számát, most azonban abba a blokkba tartozik, amely szerint teljesen be kellene fagyasztani az orosz állampolgárok utazási engedélyeit.

Az esetleges vízumtilalom ismét parázs vita tárgya lehet a tagállamok között – ahogyan azt a szankciókkal kapcsolatos többi javaslat kapcsán is láthatta a közvélemény –, néhányan ugyanis határozottan elutasítják a felvetést. Németország és Franciaország mellett Magyarország is többek között azzal érvel, hogy az orosz elnök cselekedeteiért nem lehet megbüntetni az orosz embereket. Josep Borrell, az uniós külpolitika első embere sem vélekedik másképp, szerinte nem segít a helyzeten, ha az EU teljesen elvágja a kapcsolatot az orosz emberekkel. Borrell szerint inkább azt kellene jobban megvizsgálni, hogy kinek ad vízumot az EU és kinek nem – vagyis, a külpolitikai vezető szerint jelentősen le kell csökkenteni a kiadható vízumok számát.

Dimitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke is reagált az uniós külügyminiszterek asztalára került javaslatra. Ahogy fogalmazott:

Végre mindenki meggyőződhet arról, hogyan bánik Európa Oroszország polgáraival. Az európaiak ismét megmutatják valódi arcukat

– jelentette ki Medvegyev, majd egy olyan szállóigét is hozzáfűzött a bejegyzéséhez, amely lényegében annyit jelent: ha az élet citromot ad, készíts limonádét.

Dimitrij Medvegyev bejegyzése

Forrás: V4NA

Pedig Európának égető szüksége lenne az orosz turistákra, akik többek között arról váltak híressé szerte a világon, hogy nem spórolnak a külföldi nyaralások vagy az őszi és téli utazgatások alatt. Tetemes mennyiségű pénzt hagynak az adott országban, ami a turisztikai szektornak újabb és újabb löketet ad a fennmaradásra és fejlődésre. Csak egy számadat: 2021-ben több mint húszmilliárd eurót költöttek el az orosz turisták külföldön. Ez az összeg pedig még meg sem közelíti a világjárvány előtti évek adatait, 2019-ben például több mint harminchat milliárdot költöttek az utazásaik során, ami a világon a hatodik legtöbbet költő nemzetté tette az oroszt a turizmus tekintetében.

Egy évvel korábban, 2018-ban egy globális tanulmányból az is kiderült, hogy egy orosz turista átlagosan 1676 dollárt költ el egy nyaralás alatt (márpedig az oroszok évente többször is külföldre utaznak pihenni). Ez egyébként lényegesen magasabb összeg, mint az európaiaké, akik átlagosan 1174 dollárt költenek fejenként egy üdülés alatt.

Annál is inkább szükség van Európában a turisták által elköltött pénzekre, mert sok országban még mindig nem tudott teljesen magához térni a turizmus-vendéglátás a hosszas koronavírus-járvány miatt, márpedig jó néhány uniós államra igaz, hogy a gazdaság egyik legjelentősebb pillére ez a szektor.

Egyelőre csupán nagyságrendileg lehet megbecsülni, hogy éves szinten mennyi pénztől esne el Európa, ha betiltaná a vízumkiadást az orosz állampolgárok számára, még a nyári szezon előtt azonban készültek különböző becslések a várható veszteségekről.

Egy ilyen, még a tavasz végén készült becslés szerint az európai országok várhatóan mintegy hárommillió orosz turistát veszítenek el – érdemes kiemelni, hogy ekkor még szó sem esett a vízumtilalomról, csupán a repülőjáratok felfüggesztéséről. A statisztikai becslések szerint a legtöbb orosz turistát Németország veszítheti el idén – függetlenül a vízumtilalomtól -, ahonnan több mint félmillió orosz turista hiányozhat, így automatikusan attól a pénztől is elesik a nyugat-európai állam, amit otthagynának a mulatozó orosz állampolgárok. A vesztesek listáján várhatóan Görögország foglalja el a második helyet év végén, ahová több mint háromszázezer orosz turista nem utazik el – legalábbis repülővel.

Bár a listán hátrébb szerepel Ciprus, a szigetország szinte teljesen a turizmusnak és a vendéglátásnak van kitéve, így ha elveszíti a turisták egy jelentős részét, akkor még a jelenleginél is komolyabb válságban találhatja magát. A járvány sújtotta utóbbi évek után pedig nagyon nagy szükség van a turistákra. A helyzet azonban az, hogy a britek mellett az orosz állampolgárok látogatják leginkább Ciprus tengerparti üdülővárosait – pontosabban látogatták, amíg jelentősen meg nem nehezítették az emberek utazását.

Már a nyári időszak előtt kevesebb orosz turistával számolt Olaszország (229 ezer), Magyarország (203 ezer), Franciaország (179 ezer), Hollandia (156 ezer), Bulgária (149 ezer), Spanyolország (123 ezer) és Csehország (116 ezer) is.

A jelenségnek azért nyertesei is vannak, hiszen többek között Szerbia, Montenegró és Törökország is felkapottabb célállomássá vált – igaz, Törökország eddig is előkelő helyen szerepelt a legnépszerűbb országok listáján, most azonban még több orosz turista dönthetett úgy, hogy inkább Törökországot választja Görögország, Ciprus vagy éppen Olaszország helyett.