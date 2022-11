Korábban többeknél fontos szempont volt a nagy telek vagy a kettéválaszthatóság, ezért is választottak olyan ingatlant, ahol nagyobb, akár többgenerációs családi ház állt, a rezsiben pedig (a 2013-as csökkentése óta) nem volt számottevő különbség a korszerűbb lakóépületek javára – mondta a Magyar Nemzet megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Ezzel és a harminc-negyven évvel ezelőtti szempontokkal szemben ma alapfeltételnek mondható, egyben keresettségnövelő tényező a szigetelés megléte és vízválasztó lehet a napelemek kiépítése is – sorolta.

Rámutatott arra is, hogy ezek mellett a fűtésrendszer szakaszolhatósága is szempont lehet a fogyasztás csökkentésénél, de az is számít, mennyire korszerű a gázkazán. Utóbbi kapcsán megjegyezte: a gázfűtés a legtöbb esetben nem megkerülhető, ezért van mindezeknek jelentősége.

A plusz mérőóra, vezérelt mérő viszonylag könnyen orvosolható, nem piacmozgató tényező; telepíthető utólag is. Ezekkel a költségekkel számolhat a leendő vevő, de fogyasztáscsökkentő megoldás lehet az is, ha valaki néhány százezer forint ráfordítással klímát szereltet az otthonába fűtésrásegítési célzattal – ismertette Balogh László. ­– Az utólagos hőszigetelés is hamar elvégezhető, ha megvan rá a (megfelelő) szakember, így ez a beruházás beleférhet a jelen állás szerint idén kifutó lakásfelújítási támogatás keretei közé – mutatott rá a szakember a lehetőségekre.

Megjegyezte azt is: szerinte nincs olyan ingatlan, amit nem lehet eladni, azonban az eladóknak jól kell hangsúlyozni a lehetőségeket már a hirdetés szövegében is. Az energiaspórolásban pedig egyúttal lehetőség rejlik, úgy látja, egyfajta társadalmi tudatformáló szerepe lett.

Az OTP Ingatlanpont szakértői a lap megkeresésére azt válaszolták, a közvetítőhálózat kínálatában kevés az előbb felsoroltakhoz hasonló nagyobb, többgenerációs vagy éppen ikerház, ezek a típusok a teljes lakóingatlan-pia­cot tekintve szűk szegmenst képviselnek és földrajzi megoszlásuk sem egységes. Balogh ­László beszámolójához hasonlóan a többgenerációs ingatlanok esetében igénybe vehető rezsikedvezmény kapcsán sem érzékeltek keresletnövekedést, sőt a szakértőik szerint részben a piac ciklikussága, részint az orosz–ukrán háború, valamint a rezsiszabályok módosulása miatt inkább csökkenés észlelhető.

Általánosságban elmondható, hogy az árazás továbbra is alapvetően befolyásolja azt, hogy mennyi idő alatt talál vevőre egy-egy ingatlan – tették hozzá.

