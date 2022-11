A szombati lapszámban megjelent interjúban Nagy István azt mondta, feszes tempóban zajlik az agrártámogatási rendszer végrehajtásának előkészülete. A cél, hogy tavasszal zökkenőmentesen adhassák be a gazdálkodók az egységes kérelmeiket.

A tárcavezető jelezte: a közös agrárpolitika új szabályrendszere a jövő év elején lép életbe. Bár a magyar stratégiai tervet november 7-én hagyta jóvá az Európai Bizottság, a végrehajtás előkészületei már jóval a hivatalos elfogadás előtt megkezdődtek - mondta.

A miniszter közölte, hogy a közös agrárpolitika stratégiai terv ötéves költségvetése 14,7 milliárd euró (több mint 6000 milliárd forint). Ennek csaknem felét a magyar kormány biztosítja, Brüsszelből pedig 8,4 milliárd euró (több mint 3400 milliárd forint) érkezik.

A tervek szerint a gazdálkodók november végétől megismerhetik a közvetlen támogatások nemzeti végrehajtási szabályainak első változatait

- mondta Nagy István, hozzátéve: a tárca honlapján már elérhetőek az új rendszerrel kapcsolatos tájékoztatók. A következő hetekben, hónapokban országszerte különböző gazdafórumokon ismertetik majd a tudnivalókat, valamint közérthető kiadványokban magyarázzák el a termelőknek a támogatási rendszer változásait.

A források hatékony felhasználása minden szereplő közös érdeke. Az új támogatási rendszer végrehajtásához szükséges intézményi, informatikai felkészülés is elkezdődött és folyamatban van - emelte ki a tárcavezető.

Fontosnak nevezte, hogy megszületett a megállapodás Brüsszellel. Így biztosított a magyar agrárium szereplőinek alapvető fontosságú támogatások sorsa - hangoztatta.

A miniszter rámutatott, hogy Magyarország szomszédságában háború zajlik. Úgy fogalmazott, "az elhibázott szankciós politika miatt az elmúlt egy évben az árak növekedése meghaladta" a 20 százalékot. Az energiáé mellett a legjelentősebb mértékben az élelmiszerek ára nőtt, átlagosan 40 százalékkal - ismertette.

Nagy István jelezte, hogy a mezőgazdasági termelők költségei is magasabbak lettek, hiszen az árszínvonal általános emelkedése őket is érinti. Ráadásul idén rendkívüli aszály sújtotta a mezőgazdaságot, "ami nemcsak a termények, hanem a takarmányok árán keresztül is beszivárog az élelmiszer­piacra". A termelői árak mellett azonban az energia, a csomagolóanyagok, valamint a szállítási költségek drágulása is erősen befolyásolja a fogyasztók kosaraiba kerülő termékek árát - hangsúlyozta.

A tárcavezető azt mondta, hogy a szankciós politika miatt energiaválság alakult ki az Európai Unióban, ami az energiahordozók árának drasztikus emelkedésével jár együtt.

"Amíg ezek az elhibázott szankciók hatályban vannak, addig az infláció megállíthatatlan. Szankciós felárat kell ugyanis fizetni az energiáért, ami megjelenik az élelmiszeripari üzemek termelési költségei­ben és a szállítási költségekben, ezáltal az élelmiszerárakban is. Mindezek súlyosan befolyásolják a magyar családok mindennapjait. Ha a szankciós politika változna, az energia ára akár a felére is csökkenhetne, ami kedvezően hatna az élelmiszerárakra is"

- mondta a miniszter a Magyar Nemzetnek.