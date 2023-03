A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Schneider Electric új, klímasemlegesen működő gyárának ünnepélyes alapkőletételén arról számolt be, hogy ez már a francia vállalat ötödik magyarországi üzeme lesz, ahol középfeszültségű eszközöket fognak előállítani elektromos elosztóberendezésekhez.

Az állam által 2,3 milliárd forinttal támogatott, összesen 16 milliárd forint értékű beruházás várhatóan 500 munkahelyet biztosít majd 2025 után a térségben élők számára.

Szijjártó Péter beszédében hangsúlyozta, hogy az elmúlt három évben kétszer is teljesen a feje tetejére állt a világ, az elmúlt időszak rendkívüli biztonsági és gazdasági kockázatokat hozott magával, mégis, mindezek ellenére is, "fantasztikus mesterhármast" tudott elérni a magyar gazdaság tavaly. Leszögezte: megdőlt a beruházások, az exportteljesítmény és a foglalkoztatás rekordja is 2022-ben.

"A nehézségek és a továbbra is velünk lévő kihívások dacára sem akarjuk idén alább adni, tehát az a minimum elvárás magunkkal szemben, hogy idén még több beruházás jöjjön Magyarországra, mint a tavalyi rekordesztendőben, és az idén még többet exportáljon a magyar gazdaság, mint a tavalyi rekordévben" - közölte.

Ezt persze elmondani könnyű, célként kitűzni sem bonyolult. A végrehajtáshoz azonban feltétlenül szükséges két dolog, az egyik a politikai stabilitás, a másik a stratégiai nyugalom

- tette hozzá.

Kijelentette, hogy a kormány ezután sem fogja feladni alapvető gazdaságpolitikai céljait, a teljes körű foglalkoztatottságot, illetve azt, hogy Magyarországon kelljen fizetni a munkát terhelő legkisebb adókat. "Ehhez persze újabb és újabb beruházásokra van szükség" - mondta.

A miniszter arra is kitért, hogy a magyar elektronikai szektor termelési értéke tavaly 36 százalékos bővülés után rekordot döntött, ekkor először meghaladta a 10 ezer milliárd forintot, és az idei év első két hónapjában is 47 százalékos növekedést regisztráltak a már mintegy 150 ezer embernek munkát adó, 94 százalékos exporthányaddal dolgozó ágazatban.

A magyar gazdaság sikere nagymértékben függ az exporttól, tehát itt most, ami beruházás történik, az majd az újabb és újabb exportrekordok eléréséhez tud minket hozzásegíteni

- mutatott rá.

Üdvözölte, hogy Magyarország és Franciaország között józan észen alapuló együttműködés van, és arra is emlékeztetett, hogy a francia cégek alkotják hazánkban a hatodik legnagyobb beruházói közösséget, s az elmúlt nyolc évben 34 nagy francia vállalati beruházás kapott költségvetési támogatást.