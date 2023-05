A szálláshelytípusokat tekintve a szállodák mellett a magán- és egyéb szálláshelyeket választották a legtöbben. A háromnapos első májusi hétvégén a turisták 7 milliárd forintot hagytak a szálláshelyeken, ebből 260 millió forintot SZÉP-kártyával fizettek.

Az NTAK adatokból az látszik, hogy ígéretes lesz a május, sokan indulnak útnak a pünkösdi hétvégén is – közölték.

Míg egész áprilisban 2,8 millió vendégéjszakát regisztráltak, májusra már most 2,1 millió éjszakára érkezett foglalás – írták. Kiemelkedő az érdeklődés a pünkösdi hosszú hétvége iránt is, erre az időszakra már most csaknem dupla annyi éjszakát foglaltak le a vendégek (230 ezer), mint tavaly ilyenkor.