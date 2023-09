Továbbra is az iskolatáska kerül a legtöbbe

Az iskolakezdéshez szükséges csomag összességében körülbelül 60 százalékkal került többe, mint tíz évvel ezelőtt. Az elmúlt időszakban drasztikusan drágultak az alapanyagok (papír, textil) és nőttek a gyártási költségek. Emellett az árfolyamváltozás ezt a szegmenst sem hagyta érintetlenül.

Az egyes termékeket eltérően érintették ezek a hatások, legjobban a füzetek drágultak, ez az elmúlt évtized viszonylatában több mint 150 százalék volt, míg lekevésbé a vonalzók ára nőtt, itt csupán 15 százalékos árnövekedés volt tapasztalható

– emeli ki a szakértő. Az iskolakezdéshez a legnagyobb kiadási tétel egyértelműen az iskolatáska. Az egész csomag árából ennek az egy terméknek a legnagyobb a részaránya. A kisiskolás tákák fogyasztói ára széles árskálán a belépő szintű 20 ezer forintostól a 60 ezer forintosig mozog, ez utóbbi már szettár – tartalmazza a táskát, a tolltartót és a tornazsákot is. Kárpáti Zsolt elmondta: az utóbbi öt évben jelentősen áttevődtek az online térbe az iskolakezdéshez kapcsolódó vásárlások, ez annak is köszönhető, hogy szülői korba lépett az a generáció, amely már az online térben szocializálódott, amelynek nem idegen a tartós fogyasztási cikkek online rendelése.

Megvárták a szülői értekezletet: csak azt veszik meg, ami mindenképpen kell

Az utóbbi években szintén megfigyelhető trend, hogy a szülők tudatosabbak az iskolaszerek megvásárlásakor. Korábban jellemzően augusztus második felében volt a nagy roham, most azonban kivárnak az első szülői értekezletig, addig csak az alapdolgokból vásárolnak be. „Mivel a szükséges cikkek listáját a tanárok állítják össze, alapvetően ez képezi a bevásárlás alapját. Ez a lista valójában a tanárok preferenciáit tükrözi, akik előnyben részesítenek már bevált márkákat. Így legtöbbször az egyes tételekből konkrétan fel is írják azokat a listára vagy általánosabban meghatározzák milyen legyen az adott eszköz. Márkahűség vagy márkához való ragaszkodás így leginkább a tanárok által javasolt termékek között (ceruza, filc, vízfesték, gyurma, ragasztó stift) a jellemző” – hangsúlyozza a Vectra-Line szakértője.

A diákok a dizájn, a szülők a tartósság alapján döntenek

A diákok szempontjai leginkább az egyes termékek mintáinak kiválasztásában jelenik meg (táska, tolltartó, tornazsák, füzetek). Természetesen ők mindig a trendi cuccokat keresik, népszerűek az adott időszakban felkapott filmek, mesehősök képeivel díszített termékek.

A szülőknél az ár, a tartósság és az ergonómia a fő preferencia. Táska és tolltartó vásárlásánál a többgyerekes családoknál sokszor a kisebb gyereknek történő továbbadhatóság is szempont.

A szülők a táskák között márka és korábbi tapasztalat alapján választanak. A gyerekek számára a márka nem mérvadó, ők leginkább tényleg a dizájnt preferálják.

A sulikezdő csomag évek óta ugyanaz, de kisebb változások megfigyelhetők

Az oktatás módszertanának változása is hatással volt az iskolai csomagok összetételére. A tapasztalatok alapján szóképtartó, betűtartó és betűkártya iránt egyre kisebb a kereslet, mert más módszerrel tanulnak írni, olvasni a diákok. „A termékek többsége évek óta állandó, egy elsősnek körülbelül ötvenféle termékre van szüksége iskolakezdéskor. A munkafüzetek elterjedésével a füzetek eladása is csökkenő tendenciát mutat” – összegez a Vectra-Line ügyvezetője.