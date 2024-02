Könnyid László új nézőpontok bevezetését tartja szükségesnek a marketingben és értékesítésben, hiszen eltérő feladatokat és fókuszokat igényel a nemzetközi szinten már jelenleg is önálló márkaként megjelenő főváros külpiaci értékesítése, mint a magyar vidék piacra vitele. Utóbbihoz segítség, hogy elkészült a hazai térségek, köztük is a zászlóshajónak számító Balaton márkakoncepciója. Ezzel nyer értelmet és alátámasztást a Budapesten kívüli desztinációk aktívabb külpiaci marketingje, amelyet célorientált szempontok alapján képzelnek el. A kampányok hatékonyságáról az európai szinten egyedülálló adatvagyon is gondoskodik, amely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak (NTAK) köszönhetően 2019 óta áll az MTÜ rendelkezésére, és pontosan célzott, adatalapú marketingtevékenységet tesz lehetővé - mondta.

A vezérigazgató szerint az ágazati jogszabályok esetében fontos, hogy szabályozásról és ne túlszabályozásról legyen szó. A jogszabályi környezetet úgy kell alakítani, hogy az a turizmus fejlesztését, a turisztikai szereplők versenyképességének erősítését szolgálja

- figyelmeztetett. Példaként említette az online szállásközvetítés törvényi szabályozásának a Booking.com-botrány nyomán folyamatban lévő módosítását, amely szerint a szállásközvetítő platformoknak 45 napon belül teljesíteniük kell a szállásadónak fennálló fizetési kötelezettségüket. A jövőben hasonló szellemben vizsgálhatják felül az ágazati jogszabályokat, ha szükséges, egyszerűsítésére, korszerűsítésére, illetve hiánypótló szabályozások létrehozására - sorolta. Elengedhetetlennek nevezte, hogy a változtatások előkészítésébe és kidolgozásába a turisztikai szakmai szervezeteket is bevonják, hogy az új szabályozás valóban hatékony és fenntartható legyen. A kiszámítható gazdasági környezet ugyanis előfeltétele a kis- és középvállalkozások bővülő teljesítményének, amely nélkül elképzelhetetlen a magyar gazdaság tartós növekedése - közölte.