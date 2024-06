KOS

Nagyon jó hangulatú napnak ígérkezik a szombat neked, bár egy kicsit talán túl is csordulhatnak az érzések, de ne bánd! Valaki megnyitja előtted a szívét, lelkét, és ezt is te is hasonlóképpen viszonzod. Ez egy szép barátság, vagy talán még annál is több.