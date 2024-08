A vasútfejlesztés különösen fontos szerepet játszik a nettó zéró kibocsátási célok elérésében, hiszen a jövőben már az elektromos autók szállítása során is meg kell felelni a nettó zéró kibocsátás követelményeinek, ami csak vasúti szállítással biztosítható – ismertetik a közleményben.

Az NGM rámutat: Magyarország minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy a kínai áruk logisztikai központja legyen, hiszen fekvése kiváló, infrastruktúrája fejlett, a befektetői környezet pedig versenyképes. A kínai vállalatok már 6400 milliárd forintnyi beruházást hajtanak végre hazánkban, ezek mintegy 25 ezer új munkahelyet hoznak létre közvetlenül. A tavalyi adatok szerint Kína Magyarország kilencedik, Európán kívül pedig a legfontosabb kereskedelmi partnere.

Nagy Márton kiemelte: Kína hazánk kiemelt gazdasági partnere, amely együttműködést a pénzügyi területen is tovább szükséges erősíteni. A legnagyobb kínai bankok már megjelentek Magyarországon, jó esély mutatkozik arra, hogy ez a kör tovább bővüljön, így Magyarország pénzügyi téren is Kína kiemelt régiós partnere lehet. Megjegyezte: hazánk tovább erősíti a gazdaság találkozási pont szerepét, hogy itt kapcsolódjon össze a keleti és nyugati tőke, illetve a high-tech technológia, így a pénzügyi kapcsolatok fejlesztése érdekében az egyeztetések a jövőben is rendszeresek maradnak – tájékoztatott közleményében az NGM.