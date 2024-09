A diákok csaknem 80 százalékát az önkormányzati pillérben foglalkoztatták, emellett jelentős volt az igény a turizmus, vendéglátás területén is. A mezőgazdaság területén is több mint hétszáz diák foglalkoztatása valósult meg. A legnépszerűbb munkakörök idén is az egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású, a takarító és kisegítő, a hivatalsegéd kézbesítő, valamint a konyhai kisegítő voltak