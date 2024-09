György László, a Tanítsunk Magyarországért program kormánybiztosa a programot képviselve elmondta: ettől a tanévtől kezdődően a mentorok számára több ingyenes, rendkívül hasznos tréning válik elérhetővé, melyek által új ismeretekhez juthatnak, saját és mentoráltjaik készségei, képességei fejlődhetnek. A GVH-val való együttműködés keretében a szervezet egyedülálló szakmai tudását, eszköztárát becsatornázva a mentoráltak és a mentorok digitális tudatossága is fejlődik, e tudás pedig a jövő munkaerőpiacán is hasznukra fog válni – mondta.

A Tanítsunk Magyarországért program mellett a GVH edukációs programjára a 2024/2025-ös tanévben is lehet közvetlenül jelentkezni: egy-egy iskolára vagy évfolyamra szabott, egyedi megoldásokra is nyitottak a szervezők. A GVH oldalán elérhető a program leírása és a diákoknak szóló, illetve a pedagógusok munkáját támogató útmutatók, jó tanácsok is.