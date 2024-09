A 4iG egy hónapja jelentette be, hogy tárgyalnak a piacra lépésről Észak-Macedónia vezetésével. A lehetőség illeszkedik a cég üzleti stratégiájához, amely a nyugat-balkáni jelenlét növelésével számol. A vállalatcsoport 2022-ben lépett a térség távközlési piacára. ONE márkanév alatt a 4iG Montenegró vezető szereplője az 5G mobilszolgáltatások piacán, a ONE Albania pedig legnagyobb konvergens helyi távközlési szolgáltatója.