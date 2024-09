A miniszterelnök szerint a föderális Európa egy olyan vágyálom, amelyik súlyos hajótörést fog szenvedni. Mint mondta, stratégiai autonómia föderális alapon egy vágyálom.

Nem lehet közös migrációs politikát csinálni föderális alapon, de bele fognak ütközni a jóléti falba is, ugyanis föderális alapon csak gyenge uniós teljesítményre vagyunk képesek. A harmadik fal, amibe a föderális elképzelések bele ütköznek, ez pedig a közös hitelfelvétel, mivel egy föderális Európát finanszírozni kell, amire viszont az uniónak nincs pénze

– fogalmazott, majd hozzátette, vannak olyan államok, amelyeknek öngyilkosság lenne a közös hitelfelvétel.

„Egy patrióta fordulat következett be Hollandiában, Olaszországban és több más országban is ez a meghatározó tendencia. Ha az unió erre a kérdésözönre válaszolni akar, nem föderális, hanem nemzeti alapon kell megtennie”

– tette hozzá.

„Új világ van, a múlt válaszai pedig nem adnak megoldást a problémákra. A józan ész hangjára van szükség és új gazdaságpolitikát kell hirdetni. A feladat Magyarország számára, hogy megfogalmazza: mi lenne a semleges gazdaságpolitika, ami esélyt ad a sikerre” – jelezte Orbán Viktor.

A gazdasági semlegesség a mindennapjaink része

A kormányfő tájékoztatása szerint a gazdasági semlegességről nem tudtunk, de a mindennapi életünk részévé vált. Ez volt a járvány során is, amikor vakcinákat szereztünk keletről és nyugatról is. A migrációban is hasonlóan járt el Magyarország, ugyanis nem ideológiai alapon kezelte a problémát.

A gazdasági semlegesség lényege az, hogy ha kettéválasztják a világgazdaságot, akkor is lesznek olyan területek, áteresztőcsatornák, ahol a két világgazdasági rendszer érintkezik.

A hidegháború idején Bécs egy ilyen hely volt – mutatott rá a kormányfő.

Magyarország 2010-ben a liberális gazdaságpolitika helyett végrehajtott egy gazdasági fordulatot, így meg van ennek a politikai alapja. Akkoriban nem tudták, hogy így alakul majd a világpolitika, de ez most épp kapóra jön nekünk.

A miniszterelnök tájékoztatása szerit a gazdasági semlegesség arra épül elsősorban, hogy azzal üzletelünk, akivel mi szeretnénk. A második alapelv szerint azzal üzletelünk, akivel leginkább megéri. A harmadik alapelv az, hogy kimondjuk: csak a saját értékeink mentén tárgyalunk.

„Nem lehet összekeverni ideológiai kérdéseket gazdasági kérdésekkel, arra kell törekedni hogy a gazdasági kapcsolatot kizárólag gazdaságiak legyenek, és semmit ne kelljen feladni értékeinkből”

– magyarázta. Hozzátette: az unióban ezért blokkolták a nekünk járó uniós pénz egy részét, mert Magyarország elfogadta a gyermekvédelmi törvényt.