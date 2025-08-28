3 órája
Balos közgazdászok, pénzügyi szakemberek is támogatják Magyar Péter Tisza-csomagját
A Magyar Pétert támogató közgazdászok már régóta beszélnek arról, hogy többkulcsossá tennék a személyi jövedelemadót.
Magyar Péter
Forrás: Magyar Nemzet
Fotó: Havran Zoltán
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az Index birtokába jutott egy dokumentum, amely szerint a Tisza Párt drasztikusan emelné az szja-t. Háromkulcsos adót vezetnének be, és már az átlagos jövedelműek is jóval több adót fizetnének.
Ennek megfelelően a jelenleg 15 százalékos kulcs csak bruttó 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1 250 000 forint fölött pedig már 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket. A Tisza-csomag a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan, még az átlagbér környékén keresők is több tízezer forintot buknának havi szinten.
Az Ellenpont kutatásából kiderült, hogy
a progresszív, többkulcsos szja-t már régóta támogatják a Tisza Párt mögött álló közgazdászok.
A párt rendezvényein rendszeresen megjelenő, Magyar Pétert Erdélybe is elkísérő Petsching Mária Zita például sosem tagadta, hogy „Elhibázott lépésnek tartotta az egykulcsos adó bevezetését”, és több rendezvényen támadta a kormány különböző adókedvezményeit.
Májusban pedig egy Tisza-sziget eseményen nyíltan arról beszélt, hogy Magyar Péternek emelnie kéne a személyi jövedelemadót. „Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés (…).
Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani”
– mondta Petschnig Mária Zita.
De hasonlóan nyilatkozott, a Tiszával szimpatizáló, Magyar Pétert korábban méltató közgazdász, Pogátsa Zoltán is. Pogátsa már 2016-ban kritizálta az egykulcsos szja-t, azt fejtegette, hogy nem szedi be megfelelő arányban a bevételeket, azt
„katasztrófálisnak” és „tévedésnek”
nevezte. Pogátsa egy másik interjúban azt mondta el, hogy igazságtalan ez az adórendszer, mert nem vesz el eleget a társadalom megtakarításra képes tagjaitól.
