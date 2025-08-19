1 órája
Már nyomtatják az időseknek járó élelmiszer-utalványokat (videó)
Összesen több mint 70 milliárd forint értékű élelmiszer-utalványt kapnak az idősek – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebookon kedden.
Az utalványokat nemcsak a nagyobb üzletláncokban, hanem a vidéki kisboltokban, a piacokon, sőt az őstermelőknél is beválthatják hideg élelmiszerekre az idősek
Forrás: MW
Fotó: Mate Krisztian
Zsigó Róbert a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta:
már nyomtatják az élelmiszer-utalványokat, amelyeket hamarosan kézhez is kaphatnak az érintettek.
Tájékoztatása szerint az 1000, 2000, 3000 és 5000 forintos címletekben készülő utalványokat nemcsak a nagyobb üzletláncokban, hanem a vidéki kisboltokban, a piacokon, sőt az őstermelőknél is beválthatják hideg élelmiszerre az idősek.
A nyugdíjasok élelmiszer-utalványait október 15-ig kézbesíti a posta
Az államtitkár hozzátette, az utalványok a nyomtatás után névre szóló borítékokba kerülnek, és szeptember elsejétől kezdik el kézbesíteni azokat, személyenként 30 ezer forint értékben.
A 13. havi nyugdíj visszavezetése, a rezsicsökkentés és az árréscsökkentés mellett az élelmiszer-utalványokkal is támogatjuk az időseket
– húzta alá Zsigó Róbert.